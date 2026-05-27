Jak informuje TVP3 Warszawa, długi placówki sięgają 24 mln zł, z czego 8 mln zł wymaga natychmiastowej spłaty.

Reklama Reklama

Szpital w Mławie walczy o przetrwanie. Tragiczna sytuacja finansowa

Szpital w Mławie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej od dłuższego czasu. Teraz jednak problemy urosły na tyle, że zagrażają funkcjonowaniu placówki.

– Nie mamy w tej chwili kroplówek. Kroplówek nam wystarczy na dwa, trzy dni, ponieważ nie zamawiamy, firma nie dostała od nas zapłaty za faktury, które wystawiliśmy. Lekarze już nam odchodzą – podkreślił podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed szpitalem Piotr Parjaszewski, dyrektor szpitala powiatowego w Mławie.

Dyrekcja szpitala apeluje o wsparcie do władz powiatu o wsparcie w ratowaniu placówki, twierdzi jednak, że brakuje porozumienia w tej kwestii ze starostą mławskim. – Od kilku miesięcy mówię, że szpital jest na zakręcie, nie mam leków, nie mam kroplówek, przerwane są łańcuchy dostaw – powiedział dyrektor szpitala w Mławie.

Szpital w Mławie w dramatycznej sytuacji finansowej. Odchodzą lekarze, oddziałom grozi zamknięcie

W szpitalu zlikwidowano już ginekologię. Zamknięcie grozi kolejnym oddziałom.– Tak jak rekomendował pan starosta, będę zmuszony zamykać oddziały, czyli kolejna będzie pediatria i zakład opieki leczniczej – przyznaje dyrektor placówki.

W ostatnim czasie z pracy w szpitalu odeszło także wielu lekarzy. – Zaczęło się w lutym 2020 r. kiedy został zwolniony ordynator oddziału wewnętrznego. Od tego momentu rozpadł się zespół. Z ośmiu lekarzy zostało czterech – powiedział TVP Andrzej Kasiak, ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Mławie.

Jak na sytuację szpitala w Mławie reagują władze samorządowe?

Starosta mławski nie pojawił się na konferencji. Jak informuje TVP3 Warszawa, nie udało się go również zastać w urzędzie z powodu urlopu. W czwartek odbędzie się sesja rady powiatu mławskiego. Szpital w Mławie zaprosił mieszkańców do udziału w marszu do Starostwa Powiatowego w obronie szpitala i udział w sesji.

Sytuacja budzi duże obawy mieszkańców miasta. – Nie dopuszczam dziś takiej myśli, zrobimy wszystko, żeby ten szpital uratować – mówi mieszkaniec Mławy cytowany przez TVP3 Warszawa.