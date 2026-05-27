Płonie budynek cynkowni przy ul. Kowanowskiej, na terenie firmy FAM S.A. Zakład Oborniki. Pali się hala na terenie zakładu, o powierzchni ok. 5 tys. metrów kwadratowych – poinformowała Agata Kamińska, oficer prasowa KP PSP w Obornikach.

– Zgłoszenie dostaliśmy ok. godziny 14:30. Wszyscy pracownicy opuścili zakład przed przybyciem jednostek, więc nie było potrzeby dodatkowej ewakuacji – powiedziała w TVN24 mł. asp. Agata Kamińska, oficer prasowa KP PSP w Obornikach. – Trwa opanowywanie pożaru. W tej chwili nie mamy żadnych informacji o osobach rannych czy poszkodowanych – dodała.

40 jednostek straży pożarnej na miejscu pożaru w Obornikach. W drodze jednostka chemiczna

Dodała, że „sytuacja może potrwać jeszcze kilka godzin”. Na miejscu pracuje 40 jednostek straży pożarnej, na miejsce jedzie specjalna grupa ratownictwa chemicznego. Zaznaczyła, że w budynku znajdują się zbiorniki z kwasem siarkowym. – Lepiej zamknąć okna – powiedziała.

Ostrzeżenie dla mieszkańców opublikowała też w mediach społecznościowych Gmina Oborniki. „W związku z pożarem ocynkowni na terenie miasta prosimy mieszkańców o nieotwieranie okien oraz ograniczenie wychodzenia na zewnątrz. Dym i unoszące się w powietrzu substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, osoby starsze oraz osoby z problemami układu oddechowego” – napisano w komunikacie.

Do mieszkańców został też skierowany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” – napisano w komunikacie skierowanym do odbiorców przebywających na terenie powiatów obornickiego i poznańskiego.

Agata Kamińska poinformowała, że wiatr w tej chwili nie wieje w kierunku samych Obornik, ale kieruje dym na tereny wiejskie.