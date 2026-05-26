Na miejscu znajduje się 15 zastępów straży pożarnej
We wtorek, 26 maja o godz. 9:57 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, w powiecie wolsztyńskim.
– Ogień objął halę magazynową o wymiarach 20 na 30 metrów. Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Początkowo nie było informacji o osobach poszkodowanych. Akcja gaśnicza nadal trwa – przekazał TVP3 oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Podczas pożaru ucierpiała jedna osoba, która podjęła próbę samodzielnego ugaszenia ognia. Poszkodowany doznał poparzeń, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Z pierwszych ustaleń wynika, że na terenie hali znajdowało się składowisko opon. Strażacy wciąż prowadzą działania. Jak informują służby, sytuacja jest opanowana i pożar nie rozszerza się na kolejne obszary, jednak teren nadal pozostaje zabezpieczany.
– Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zamknięcie okien i unikanie okolic składowiska przy ul. Powstańców Wielkopolskich – przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik straży pożarnej asp. Martin Halasz.
Służby przypominają, że dym wydobywający się z płonących opon może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dodatkowo w hali doszło do rozszczelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym – poinformowali strażacy.
Dogaszanie pogorzeliska i usuwanie spalonych opon może potrwać jeszcze wiele godzin. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, cierpliwość i stosowanie się do wydawanych zaleceń.
