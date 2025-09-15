Aktualizacja: 15.09.2025 12:41 Publikacja: 15.09.2025 12:04
– Nigdy wcześniej w historii katastrof naturalnych w Polsce (...) pomoc nie była tak wielka, tak komplementarna i tak szeroka – mówił Kierwiński, przywołując „wsparcie dla indywidualnych mieszkańców, wsparcie dla jednostek oświaty i wsparcie dla samorządów”. – Kiedy rozpoczynaliśmy proces odbudowy zapowiadaliśmy, że na początku chcemy uruchomić to, co jest dla nas strategiczne. (...) Pierwsze kwestie były liczone w daniach, godzinach, (dotyczyły) uruchomienia infrastruktury gazowej, energetycznej, uruchomienia szkół, przywrócenia względnej normalności – mówił.
– Potem rozpoczęliśmy proces wsparcia mieszkańców i odbudowy infrastruktury potrzebnej w dłuższej perspektywie – wyliczał szef MSWiA. Dodał, że kolejnym etapem były inwestycje planowane w perspektywie wielu lat, jak „przebudowa oczyszczalni ścieków, infrastruktury drogowej”. – To inwestycje, które mają nie tylko budować odporność tych terenów, ale również dawać poczucie mieszkańcom, że na miejsce zniszczonej infrastruktury powstaje coś lepszego – mówił Marcin Kierwiński.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska mówiła, że w formie pomocy bezpośredniej do mieszkańców terenów, dotkniętych ubiegłoroczną powodzią trafi w sumie ponad miliard złotych. – To była gigantyczna operacja, to była wielka praca tysięcy osób, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, którzy pracowali w terenie, docierali do osób poszkodowanych, pomagali wypełniać wnioski, doradzali, byli wsparciem w tych najtrudniejszych momentach – mówiła.
Dodała, że również samorządy zostały wsparte kwotą 738 milionów, subwencją, która miała wyrównać straty związane z powodzią.
We wrześniu 2024 r. południe Polski zmagało się z powodzią. Spowodowały ją obfite opady wywołane niżem genueńskim – układem niskiego ciśnienia, który powstaje w okolicy Zatoki Genueńskiej na północy Włoch.
Powódź 2024
Foto: Infografika PAP
