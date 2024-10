Powódź 2024: nowe formy wsparcia dla ofiar wielkiej wody

Etap legislacyjny: ustawa przekazana do Senatu

specustawa

Takie wsparcie już obowiązuje

Specjalne antypowodziowe przepisy już istnieją w polskim systemie prawnym. Uchwalona 1 października ustawa nowelizuje obowiązującą do 2011 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem powodzi. To ustawa niejako uśpiona, a jej poszczególne przepisy są aktywowane na określony czas rządowymi rozporządzeniami wydawanymi po wystąpieniu powodzi. Takie rozporządzenie rząd wydał 16 września br. (DzU, poz. 1371). Przewiduje ono, że na terenie obowiązywania stanu klęski żywiołowej obowiązują m.in. następujące formy wsparcia dla poszkodowanych w powodzi:

- do 2 tys. zł zasiłku dla rodzin i osób samotnie gospodarujących;

- udzielanie pracownikom dodatkowych urlopów do dziesięciu dni z prawem do wypłaty za ten czas minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- nieoprocentowane pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

- wypłata przez rok świadczenia w wysokości świadczenia na pokrycie płac i składek ZUS do wysokości podwójnego minimalnego wynagrodzenia dla firm, które mimo szkód w swoim majątku nie zaprzestaną działalności;

- odroczenie obowiązku zapłaty składek ZUS do 15 września 2025 r.