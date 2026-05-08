Pożar w czarnobylskiej strefie wykluczenia wybuchł po ataku rosyjskich dronów kamikadze Gerań-2.

Pożar w strefie wokół Czarnobyla. Płonie ponad 1100 hektarów lasów

„Na miejscu pożaru znaleziono szczątki dwóch aparatów bezzałogowych” – podkreśliła we wpisie opublikowanym na Facebooku Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.

Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia (DAZW) zaznaczyła zaś, że wraki dronów nie stanowiły już zagrożenia.

We wcześniejszych wpisach podkreślono, że akcję gaśniczą utrudniają warunki atmosferyczne. „Ze względu na silne porywy wiatru pożar szybko rozprzestrzenia się na terenie, obejmując nowe bloki lasów. Szacowana powierzchnia pożaru wynosi już ponad 1100 ha” – przekazano. „W części sektorów leśnych prace zostały tymczasowo wstrzymane z powodu niewybuchów” – dodano.

Pożar gaszą jednostki DSNS ze specjalistycznym sprzętem oraz inne służby. „W likwidacji pożaru brały udział jednostki DSNS, sprzęt specjalny oraz siły innych służb. Ratownicy pracują w trybie pilnym, lokalizując zajęte komórki i zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia” – czytamy.

Czy po pożarze w strefie wokół Czarnobyla zmienił się poziom promieniowania?

Początkowo ukraińskie instytucje państwowe nie podały informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania. Po godzinie 10.00 przekazano jednak, że „sytuacja radiacyjna na terytorium Ukrainy (szczególnie na północy obwodu kijowskiego) pozostaje stabilna”.

„Według danych uzyskanych od Krajowej Służby Hydrometeorologicznej DSNS Ukrainy poziom promieniowania gamma pozostaje w normie w całym kraju” – wskazano w komunikacie. „W przypadku pojawiania się kontrowersyjnych informacji w przestrzeni publicznej prosimy o opieranie się wyłącznie na oficjalnych źródłach. Trwa likwidacja pożaru na dużą skalę” – dodano.

26 kwietnia 1986 r. doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły jednak także nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu – do Grecji i Włoch.

W strefie wokół Czarnobyla obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.