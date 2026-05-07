Azzam al-Hajja to czwarty syn szefa biura politycznego Hamasu (łącznie Chalil al-Hajja miał siedmioro dzieci), który zginął w izraelskim ataku. W ubiegłym roku, w czasie izraelskiego ataku powietrznego na Dauhę, stolicę Kataru, którego celem był m.in. Chalil al-Hajja, zginął trzeci z jego synów. Wcześniej dwóch synów Chalila al-Hajii zginęło we wcześniejszych zamachach na jego życie, w 2008 i 2014 roku.

Szef biura politycznego Hamasu oskarża Izrael o próbę doprowadzenia do zerwania zawieszenia broni

Azzam al-Hajja zginął w czasie, gdy w Kairze trwają rozmowy z udziałem przedstawicieli Hamasu, których celem jest zapewnienie utrzymania rozejmu między Hamasem a Izraelem.

W rozmowie z Al Jazeerą już po środowym nalocie na Gazę, ale przed pojawieniem się informacji, że jego syn zginął w wyniku doznanych obrażeń, al-Hajja oskarżył Izrael o to, że ten stara się uniemożliwić wdrożenie przygotowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa planu pokojowego dla Strefy Gazy, którego realizację monitoruje powołana przez prezydenta USA Rada Pokoju.

– Te syjonistyczne ataki i naruszenia (zawieszenia broni) jasno wskazują, że siły okupacyjne nie chcą przestrzegać zawieszenia broni – stwierdził al-Hajja.

Czy uda się rozpocząć drugi etap planu pokojowego dla Strefy Gazy?

W Kairze liderzy Hamasu i innych palestyńskich organizacji rozmawiają z mediatorami i wysłannikiem Rady Pokoju Donalda Trumpa, Nikołajem Mładenowem (bułgarskim dyplomatą) na temat przejścia do drugiej fazy planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy.

W drugiej fazie planu, na realizację którego Izrael i Hamas zgodziły się w październiku 2025 roku, zakłada się wycofanie się wojsk izraelskich z całej enklawy i rozpoczęcie odbudowy Strefy Gazy. Towarzyszyć ma temu rozbrojenie Hamasu.

Kwestia rozbrojenia się przez Hamas jest jednak punktem spornym w rozmowach, które są kluczowe dla utrzymania zawieszenia broni z października, dzięki któremu udało się zakończyć wojnę trwającą od czasu niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.

Przedstawiciel Hamasu cytowany przez agencję Reutera miał powiedzieć Mładenowowi, że organizacja ta nie rozpocznie poważnych rozmów na temat realizacji drugiej fazy planu pokojowego, dopóki Izrael nie wywiąże się ze wszystkich zobowiązań związanych z pierwszym etapem planu, w tym nie wstrzyma całkowicie ataków na cele w Strefie Gazy.

Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni w izraelskich atakach – według strony palestyńskiej – zginęło co najmniej 830 Palestyńczyków. Izrael informuje z kolei o czterech żołnierzach izraelskich, którzy zginęli w atakach Hamasu w tym okresie.

Izrael utrzymuje, że przeprowadza ataki na cele w Strefie Gazy, aby uniemożliwić Hamasowi i innym organizacjom zbrojnym przeprowadzanie ataków na swoje wojska.