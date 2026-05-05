– Operacja Epicka Furia się zakończyła i prezydent poinformował o tym Kongres. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do „Projektu Wolność” – powiedział Marco Rubio w Białym Domu. Sekretarz stanu USA zaznaczył także, że Stany Zjednoczone osiągnęły wszystkie cele swoich operacji. Nowa operacja „Projekt Wolność” – mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla żeglugi statków handlowych – jest „ściśle obronna”.

Marco Rubio o operacji „Projekt Wolność”: Robimy to dla świata

– To bardzo proste – nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani jako pierwsi. Nie atakujemy ich. Nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, atakują statek, to musimy na to odpowiedzieć – powiedział Rubio.

Sekretarz stanu USA stwierdził również, że USA podjęły się tego wyzwania „dla świata”, który nie może się zgodzić na to, by Iran wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Polityk nazwał to „przestępstwem” i podkreślił, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotychczas dziesięciu marynarzy.

Trump poinformował Kongres o zakończeniu wojny z Iranem

1 maja administracja Donalda Trumpa poinformowała Kongres, że uznaje konflikt z Iranem za zakończony. Jak zauważały amerykańskie media, termin ogłoszenia tego nie był przypadkowy – upłynął bowiem 60-dniowy okres od rozpoczęcia działań zbrojnych, co ma bezpośredni związek z War Powers Resolution z 1973 r. To amerykańska ustawa federalna, która ogranicza zdolność prezydenta USA do angażowania sił zbrojnych w działania wojenne bez formalnego wypowiedzenia wojny przez Kongres.

Zgodnie z przepisami prezydent USA jest zobowiązany do uzyskania zgody Kongresu na prowadzenie działań wojennych, jeśli konflikt przekracza 60 dni. Ustawa dopuszcza także możliwość wystąpienia o dodatkowe 30 dni na bezpieczne wycofanie wojsk z regionu.

W przypadku konfliktu z Iranem Donald Trump nie wystąpił ani o zgodę Kongresu, ani o przedłużenie tego terminu. Zamiast tego uzasadnił swoje działania faktem obowiązywania zawieszenia broni, które – jego zdaniem – eliminuje konieczność uzyskania autoryzacji Kongresu.

Czym jest „Projekt Wolność”?

We wtorek rozpoczęła się operacja pod kryptonimem „Projekt Wolność” (ang. Project Freedom), w ramach której – jak podkreślał prezydent USA Donald Trump – uwolnione mają zostać statki, które utknęły na wodach w rejonie cieśniny Ormuz w związku z jej zablokowaniem przez Iran.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) – dowodzące siłami USA na Bliskim Wschodzie – zapowiedziało, że skieruje do operacji niszczyciele rakietowe, ponad 100 samolotów, drony i 15 tys. żołnierzy.

W komunikacie przeczytać można, że celem operacji jest „przywrócenie swobody żeglugi statkom cywilnym przez cieśninę Ormuz” przy jednoczesnym utrzymaniu amerykańskiej blokady cieśniny (USA nie wpuszczają i nie wypuszczają statków, które przez cieśninę Ormuz chciałyby wpłynąć do irańskich portów lub z nich wypłynąć).

„Wall Street Journal” i Axios podawały, że USA w ramach operacji „Projekt Wolność” nie będą eskortowały statków przez cieśninę Ormuz, lecz przekażą ich załogom informacje o tym, jak bezpiecznie przepłynąć cieśninę, omijając miny rozmieszczone w niej przez Iran. Jednocześnie amerykańskie okręty mają znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie cieśniny, by interweniować, gdyby Irańczycy chcieli zaatakować przechodzące przez wody cieśniny statki.