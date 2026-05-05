Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Leonowi XIV, że jego postawa wobec Iranu może zagrażać wiernym. W rozmowie z konserwatywnym komentatorem radiowym Hugh Hewittem Donald Trump stwierdził, że papież „naraża wielu katolików i wielu ludzi”. Stwierdził także, iż głowa Kościoła uważa posiadanie broni nuklearnej przez Iran za dopuszczalne.

Trump atakuje papieża ws. Iranu. Watykan: Leon XIV sprzeciwiał się wojnie

– On wolałby mówić o tym, że to w porządku, aby Iran miał broń nuklearną, a ja nie uważam, żeby to było dobre. Myślę, że naraża wielu katolików i wielu ludzi – zaznaczył Trump.

Do krytyki papieża dołączył również wiceprezydent JD Vance, którego zdaniem Watykan powinien „trzymać się kwestii moralnych”. Zaznaczył też, że papież powinien zachować ostrożność w wypowiedziach dotyczących teologii i wojny.

Watykan podkreśla, że papież Leon XIV nie wypowiadał się nigdy w sposób sugerujący poparcie dla posiadania broni jądrowej przez Iran. Wielokrotnie natomiast sprzeciwiał się wojnie przeciwko temu krajowi oraz eskalacji konfliktu w Libanie i szerzej na Bliskim Wschodzie. Papież wcześniej konsekwentnie apelował o zawieszenie broni oraz o dialog jako drogę rozwiązania napięć międzynarodowych.

Wizyta Rubio w Watykanie ma złagodzić napięcia

Na dwa dni przed spotkaniem papieża z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, amerykańska administracja sygnalizuje chęć podjęcia z Watykanem dialogu. Ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej Brian Burch zapowiedział, że rozmowy będą „szczere”.

– Narody mają różnice zdań i jednym ze sposobów ich rozwiązywania jest braterstwo i autentyczny dialog – powiedział. Dodał także, że Rubio przybędzie do Watykanu „w tym duchu, aby przeprowadzić szczerą rozmowę na temat polityki USA i zaangażować się w dialog”.

Ambasador odrzucił tezę o poważnym konflikcie między Stanami Zjednoczonymi a Watykanem, zaznaczając, że celem wizyty jest „lepsze zrozumienie się nawzajem oraz omówienie ewentualnych różnic”.

Prezydent USA mówił wcześniej, że papież Leon XIV jest „słaby”

To kolejny etap narastających napięć między administracją Trumpa a Watykanem. Już w kwietniu prezydent USA określił papieża jako „słabego” i stwierdził, że „nie wykonuje dobrze swojej pracy”.

Trump wywołał także kontrowersje, publikując wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przedstawiający go jako Chrystusa, który następnie usunął, tłumacząc, że w rzeczywistości miał on przedstawiać go jako lekarza.

Zarówno Rubio, jak i Vance uczestniczyli w inauguracji pontyfikatu Leona XIV w maju ubiegłego roku. Dzień później odbyli z nim prywatne spotkanie, podczas którego przekazali zaproszenie od Donalda Trumpa do Białego Domu. Do tej pory papież nie skorzystał z tej propozycji.