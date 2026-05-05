Płyta „Foreign Tongues” jest zapowiadana jako „niezwykle żywiołowa, z 14 utworami”. Pojawi się niespełna trzy lata po entuzjastycznie przyjętym, nagrodzonym Grammy albumie „Hackney Diamonds”, który zdobył szczyty list przebojów na całym świecie i osiągnął status multiplatyny.

„Foreign Tongues" – nowa płyta Stonesów

Nowe wydawnictwo zwiastuje singiel „In the Stars”, który trafia do serwisów cyfrowych wraz z otwierającym album utworem „Rough and Twisted”, który ukazał się już na winylowym singlu. Winylowa wersja „In the Stars” ukaże się 15 maja.

By zapowiedzieć album Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood zaplanowali wizytę związaną z „Foreign Tongues” na Brooklynie w Nowym Jorku.

„Foreign Tongues” powstał w wyjątkowo twórczym okresie – materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły z nagrodzonym Grammy producentem Andrew Wattem, który odpowiadał również za „Hackney Diamonds”.

Na płycie usłyszymy Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników: Darryla Jonesa, Matta Clifforda i Steve’a Jordana. Album zawiera też nagranie Charliego Wattsa, zarejestrowane podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 r. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, ponownie Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Mick Jagger tak wspomina pracę nad albumem: „Uwielbiam nagrywać w londyńskim Metropolis. Spędziliśmy tam bardzo intensywne tygodnie, pracując nad „Foreign Tongues”. Mieliśmy 14 świetnych utworów i działaliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Lubię to studio, bo nie jest zbyt duże – można tam poczuć pasję wszystkich obecnych”.

Keith Richards dodaje: „Foreign Tongues” w pewnym sensie to kontynuacja „Hackney Diamonds”. Wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. To był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsza jest dla mnie radość z tworzenia – czuję się szczęśliwy, że mogę to robić, i oby trwało to jak najdłużej”.

Ronnie Wood komentuje: „Atmosfera była niezwykle kreatywna, a cały zespół był w świetnej formie przez cały proces nagrań. Często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ten album”.

The Rolling Stones oficjalnie i w ukryciu

Okładkę płyty ilustruje obraz autorstwa cenionego amerykańskiego artysty Nathaniela Mary Quinna, który powiedział: „Stworzenie okładki dla The Rolling Stones to artystyczny zaszczyt – dialog z jedną z najtrwalszych sił w historii kultury”.

W tygodniach poprzedzających ogłoszenie premiery zespół stopniowo podsycał zainteresowanie nowym projektem. Jednym z elementów strategii było limitowane wydanie winylowe utworu „Rough and Twisted” pod pseudonimem The Cockroaches.

Krążek przechodził z rąk do rąk wśród fanów i kolekcjonerów, wzbudzając spekulacje na temat brzmienia i kierunku „Foreign Tongues” oraz dając pierwszy wgląd w surową i eksperymentalną energię albumu.

„Foreign Tongues" ukaże się w wielu formatach: na CD, w edycjach deluxe CD, na kasecie, w różnych wersjach winylowych (standardowych i limitowanych kolorystycznie), w ekskluzywnych wydaniach detalicznych oraz specjalnych box setach. Na CD i winylu ukaże się również singiel „In the Stars".