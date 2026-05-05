Nowy album The Rolling Stones
Płyta „Foreign Tongues” jest zapowiadana jako „niezwykle żywiołowa, z 14 utworami”. Pojawi się niespełna trzy lata po entuzjastycznie przyjętym, nagrodzonym Grammy albumie „Hackney Diamonds”, który zdobył szczyty list przebojów na całym świecie i osiągnął status multiplatyny.
Nowe wydawnictwo zwiastuje singiel „In the Stars”, który trafia do serwisów cyfrowych wraz z otwierającym album utworem „Rough and Twisted”, który ukazał się już na winylowym singlu. Winylowa wersja „In the Stars” ukaże się 15 maja.
By zapowiedzieć album Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood zaplanowali wizytę związaną z „Foreign Tongues” na Brooklynie w Nowym Jorku.
„Foreign Tongues” powstał w wyjątkowo twórczym okresie – materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły z nagrodzonym Grammy producentem Andrew Wattem, który odpowiadał również za „Hackney Diamonds”.
Czytaj więcej
The Rolling Stones wznowili klasyczny album „Black and Blue” z 1976 r. z wieloma niepublikowanymi utworami. Kilka źródeł podaje kwiecień 2026 r. ja...
Na płycie usłyszymy Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników: Darryla Jonesa, Matta Clifforda i Steve’a Jordana. Album zawiera też nagranie Charliego Wattsa, zarejestrowane podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 r. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, ponownie Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
Mick Jagger tak wspomina pracę nad albumem: „Uwielbiam nagrywać w londyńskim Metropolis. Spędziliśmy tam bardzo intensywne tygodnie, pracując nad „Foreign Tongues”. Mieliśmy 14 świetnych utworów i działaliśmy tak szybko, jak tylko się dało. Lubię to studio, bo nie jest zbyt duże – można tam poczuć pasję wszystkich obecnych”.
Czytaj więcej
18-dniowy Hackney Diamonds Tour zespołu Jaggera i Richardsa zanotował w tym roku wpływy w wysokości 235 milionów dolarów. To kolejny rekord najsta...
Keith Richards dodaje: „Foreign Tongues” w pewnym sensie to kontynuacja „Hackney Diamonds”. Wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. To był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsza jest dla mnie radość z tworzenia – czuję się szczęśliwy, że mogę to robić, i oby trwało to jak najdłużej”.
Ronnie Wood komentuje: „Atmosfera była niezwykle kreatywna, a cały zespół był w świetnej formie przez cały proces nagrań. Często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ten album”.
Okładkę płyty ilustruje obraz autorstwa cenionego amerykańskiego artysty Nathaniela Mary Quinna, który powiedział: „Stworzenie okładki dla The Rolling Stones to artystyczny zaszczyt – dialog z jedną z najtrwalszych sił w historii kultury”.
W tygodniach poprzedzających ogłoszenie premiery zespół stopniowo podsycał zainteresowanie nowym projektem. Jednym z elementów strategii było limitowane wydanie winylowe utworu „Rough and Twisted” pod pseudonimem The Cockroaches.
Krążek przechodził z rąk do rąk wśród fanów i kolekcjonerów, wzbudzając spekulacje na temat brzmienia i kierunku „Foreign Tongues” oraz dając pierwszy wgląd w surową i eksperymentalną energię albumu.
„Foreign Tongues”, dostępny już w przedsprzedaży na MusicDrop.pl, ukaże się w wielu formatach: na CD, w edycjach deluxe CD, na kasecie, w różnych wersjach winylowych (standardowych i limitowanych kolorystycznie), w ekskluzywnych wydaniach detalicznych oraz specjalnych box setach. Na CD i winylu ukaże się również singiel „In the Stars”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas