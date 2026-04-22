Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino twarzami tegorocznej trasy koncertowej Męskiego Grania.

22 kwietnia 2026 r. oficjalnie wystartowała kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Fani premierowo odsłuchali singiel „Nareszcie”, który stanowi tegoroczny hymn trasy. Utwór powstał w wyniku współpracy Igora Herbuta, Zalii oraz Vito Bambino. Za produkcję muzyczną odpowiada Kuba Galiński. Piosenka łączy stylistykę alternatywną z popem i jest już dostępna w serwisach streamingowych.

Obsada tegorocznej orkiestry

Wybór artystów do Męskie Granie Orkiestry 2026 stanowi połączenie doświadczenia z nowymi trendami na polskiej scenie. Igor Herbut wraca do projektu w przerwie między solowymi działaniami, natomiast dla Vito Bambino jest to już trzeci udział w tym składzie. Nowością jest obecność Zalii, która dołącza do grupy po sukcesie swojej płyty „Serce”.

Trasa koncertowa

W 2026 r. wydarzenie zawita do sześciu polskich miast. Trasa rozpocznie się w Żywcu (26-27 czerwca), gdzie nastąpi pierwsze wykonanie hymnu na żywo. Kolejne przystanki to:

• Poznań (Park Cytadela): 10-11 lipca

• Gdańsk (Polsat Plus Arena): 17-18 lipca

• Wrocław (Pola Marsowe): 31 lipca –1 sierpnia

• Kraków (Muzeum Lotnictwa): 7-8 sierpnia

• Warszawa (Lotnisko Bemowo): 21-22 sierpnia – wielki finał trasy.

Najważniejsze punkty programu

Line-up tegorocznej edycji obfituje w wydarzenia specjalne. Do najważniejszych należą powrót grupy Sistars, występy reaktywowanej formacji Coma oraz unikalny projekt KULT // PRO8L3M gra Kazika. Fani usłyszą również koncerty dedykowane polskim klasykom: Stanisławowi Soyce oraz Andrzejowi Zausze (z udziałem m.in. Ewy Bem i Anny Marii Jopek). Na Scenie Ż pojawią się tacy artyści jak Edyta Bartosiewicz, Lech Janerka czy Acid Drinkers.

Bilety i zasady uczestnictwa

Sprzedaż biletów odbywa się na ściśle określonych zasadach. Ceny wejściówek zaczynają się od 309 zł. Należy pamiętać o kilku istotnych restrykcjach:

Płatność możliwa jest wyłącznie za pomocą systemu BLIK lub voucherów eBilet.

Wszystkie bilety są imienne. Dane na dokumencie tożsamości muszą zgadzać się z tymi na bilecie.

Zmiana danych jest możliwa tylko raz i wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł.

Wydarzenie jest w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla których przygotowano podesty oraz infrastrukturę sanitarną. Sponsorem tytularnym projektu pozostaje marka Żywiec.