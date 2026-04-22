Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino twarzami tegorocznej trasy koncertowej Męskiego Grania.
22 kwietnia 2026 r. oficjalnie wystartowała kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Fani premierowo odsłuchali singiel „Nareszcie”, który stanowi tegoroczny hymn trasy. Utwór powstał w wyniku współpracy Igora Herbuta, Zalii oraz Vito Bambino. Za produkcję muzyczną odpowiada Kuba Galiński. Piosenka łączy stylistykę alternatywną z popem i jest już dostępna w serwisach streamingowych.
Wybór artystów do Męskie Granie Orkiestry 2026 stanowi połączenie doświadczenia z nowymi trendami na polskiej scenie. Igor Herbut wraca do projektu w przerwie między solowymi działaniami, natomiast dla Vito Bambino jest to już trzeci udział w tym składzie. Nowością jest obecność Zalii, która dołącza do grupy po sukcesie swojej płyty „Serce”.
Czytaj więcej
W 2026 r. wydarzenie zawita do sześciu polskich miast. Trasa rozpocznie się w Żywcu (26-27 czerwca), gdzie nastąpi pierwsze wykonanie hymnu na żywo. Kolejne przystanki to:
• Poznań (Park Cytadela): 10-11 lipca
• Gdańsk (Polsat Plus Arena): 17-18 lipca
• Wrocław (Pola Marsowe): 31 lipca –1 sierpnia
• Kraków (Muzeum Lotnictwa): 7-8 sierpnia
• Warszawa (Lotnisko Bemowo): 21-22 sierpnia – wielki finał trasy.
Czytaj więcej
Line-up tegorocznej edycji obfituje w wydarzenia specjalne. Do najważniejszych należą powrót grupy Sistars, występy reaktywowanej formacji Coma oraz unikalny projekt KULT // PRO8L3M gra Kazika. Fani usłyszą również koncerty dedykowane polskim klasykom: Stanisławowi Soyce oraz Andrzejowi Zausze (z udziałem m.in. Ewy Bem i Anny Marii Jopek). Na Scenie Ż pojawią się tacy artyści jak Edyta Bartosiewicz, Lech Janerka czy Acid Drinkers.
Sprzedaż biletów odbywa się na ściśle określonych zasadach. Ceny wejściówek zaczynają się od 309 zł. Należy pamiętać o kilku istotnych restrykcjach:
Czytaj więcej
Wydarzenie jest w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla których przygotowano podesty oraz infrastrukturę sanitarną. Sponsorem tytularnym projektu pozostaje marka Żywiec.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas