Zespół Republika powróci na scenę na trzy koncerty zaplanowane na lato 2026 r.. Występy odbędą się w ramach projektu „Moja krew, twoja krew”, realizowanego podczas Jarocin Festiwal oraz trasy Żywiec Męskie Granie. Jak podkreślają sami muzycy, decyzja o ponownym występie zapadła wyłącznie ze względu na wyjątkowy charakter przedsięwzięcia.

Muzycy Republiki: „występujemy tylko przy szczególnych okazjach”

Po 25 latach od śmierci Grzegorza Ciechowskiego oraz 40 latach od przełomowego momentu w historii zespołu, Republika wraca w składzie: Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik, którym towarzyszyć będą zaproszeni goście.

– Pod szyldem Republika występujemy bardzo rzadko i tylko przy niezwykłych okazjach. Taką właśnie jest 40-lecie filmu „Moja krew, twoja krew” – podkreśla gitarzysta Zbigniew Krzywański.

Muzycy zaznaczają, że ich powrót nie oznacza reaktywacji zespołu w klasycznym rozumieniu, lecz jest próbą dopisania kolejnego rozdziału do jego historii.

– To pierwsze od 25 lat zdjęcie zespołu Republika. Tak, nie ma z nami Grzegorza. Nie będziemy udawać, że jest. Nikt go też nie zastąpi, dlatego nigdy nie zamierzaliśmy robić castingów na nowego wokalistę. Gramy, aby dopisać kolejny rozdział tej historii – przekazali członkowie zespołu.

„Moja krew” jako finał i symbol

Centralnym punktem projektu będzie utwór „Moja krew”, który zajmuje szczególne miejsce w historii Republiki i festiwalu w Jarocinie. Piosenka po raz pierwszy została wykonana w 1985 r. i szybko zyskała status symbolu.

– On był takim rzuceniem mikrofonu. Gdy go graliśmy, to tylko na koniec i nigdy po nim nie wychodziliśmy już na scenę – wspomina Leszek Biolik.

Utwór przez lata wykonywany był sporadycznie i wyłącznie w wyjątkowych momentach, najczęściej jako zamknięcie koncertu.

Do znaczenia utworu i całego projektu odnosi się również Michał Wiraszko, pomysłodawca koncertów.

– Niezwykłe, jak Grzegorz nakreślił w tekście poziom uwikłania człowieka w świat – także polityczny i technologiczny. Nauczyłem się tego tekstu jak wiersza – podkreśla.

Projekt „Moja krew, twoja krew” ma połączyć artystów różnych pokoleń i nadać nowy kontekst utworom znanym z filmu dokumentalnego o jarocińskiej scenie lat 80.

Trzy koncerty i jedna okazja

Republika wystąpi tylko trzykrotnie w 2026 r.. Premierowy koncert odbędzie się 19 lipca podczas Jarocin Festiwal, a kolejne zaplanowano w ramach trasy Męskie Granie: 8 sierpnia w Krakowie i 21 sierpnia w Warszawie.

Jak zapowiadają muzycy, będą to jedyne występy zespołu w tej formule.

Projekt „Moja krew, twoja krew” na Jarocin Festiwal 2026

Koncerty Republiki są częścią projektu specjalnego upamiętniającego 40. rocznicę filmu „My Blood, Your Blood”. W wydarzeniu udział wezmą także artyści różnych pokoleń, m.in. Robert Gawliński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola i Tomek Lipiński, a także młodsi twórcy, w tym Mery Spolsky, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski i Szymon Jarmuła.

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16–19 lipca. Organizatorzy zapowiadają kolejne ogłoszenia programowe w najbliższym czasie.