Bardzo bogatą obsadę ma tegoroczna edycja festiwalu. Co prawda nie wystąpi Maryla Rodowicz, która sama zrezygnowała z udziału, ale już w czwartkowy wieczór, zaraz po konkursie Debiutów, rozpoczną się „SuperJedynki”. Wystąpią: Afromental, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Kombi, a także Ralph Kamiński, Renata Przemyk i Majka Jeżowska. Podczas koncertu 40. urodziny obchodzić będzie Teleexpress, dlatego też koncert poprowadzą związani z Teleexpressem dziennikarze: Bartosz Cebeńko i Aleksandra Kostrzewska oraz Mateusz Jędraś i Maciej Orłoś.

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Michał Wiśniewski w „Premierach”

Drugi dzień w piątek rozpocznie Koncert Premier, podczas którego zaprezentowane zostaną zupełnie nowe utwory uznanych artystów. Spośród setek zgłoszeń Rada Artystyczna Festiwalu wybrała dziewięciu artystów, których nowe utwory mają szanse zdobyć serca widzów. W konkursie z premierowymi utworami wystąpią: Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska, Michał Wiśniewski, Kuba Szmajkowski, Vix.N, zespół Poparzeni Kawą Trzy z piosenką, Maciej Skiba, Darya i Fabijański, Krzysztof Iwaneczko, Sargis, a także Jasiek Piwowarczyk.

Podczas koncertu wystąpią także zwyciężczynie ubiegłorocznego konkursu: Anna Iwanek – laureatka nagrody jury oraz Katarzyna Żak – laureatka nagrody im. Karola Musioła.

Hip hop z koncertem „Jedno podwórko 2”. Vienio, Łona, Ryfa Ri

Po sukcesie ubiegłorocznego koncertu „Hip Hop. Jedno Podwórko” w piątek TVP zaprasza na część drugą. Koncert zostanie oparty na blokach tematycznych, zestawiając klasykę lat 90. i początku XXI wieku z aktualnymi brzmieniami oraz specjalnymi konfiguracjami scenicznymi i premierowymi utworami. To Vienio / Kosi, DonGuralesko, Fukaj / Zalia, Łona, Sarius, Numer Raz / Natalia Kukulska, Ryfa Ri, Eldo, Grammatik, OG Kamka, Molesta Ewenement, OSTR / Nosowska.

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W sobotę TVP zaprasza na „Autobiografię”, dedykowaną autorowi przeboju Perfectu. Bogdan Olewicz, wybitny autor tekstów piosenek, świętuje w 2026 r. jubileusz 80. urodzin. Jego piosenki śpiewali najlepsi, m.in.: Perfect („Nie płacz Ewka”, „Niewiele Ci mogę dać”, „Kołysanka dla Nieznajomej”), Seweryn Krajewski („Wielka miłość”), Budka Suflera („Ratujmy, co się da”), Krystyna Prońko („Jesteś lekiem na całe zło”), Anna Jantar („Tylko mnie poproś do tańca”), Krzysztof Krawczyk („Pamiętam Ciebie z tamtych lat”) czy Zdzisława Sośnicka („Julia i ja”).

Udział w koncercie wezmą Krzysztof Cugowski i Zespół Mistrzów, Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Perfect i Łukasz Drapała, Alicja, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, Golden Life, Urszula, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Młynkowa, Michał Lech i Echomotion. Koncert poprowadzą Ola Budka i Marek Niedźwiecki.

Neo-nówka oraz Agnieszka Osiecka i Magda Umer

Również w sobotę w ramach tegorocznego „Kabaretonu” odbędzie się jubileusz 26-lecia działalności artystycznej Kabaretu Neo-nówka, który będzie głównym bohaterem wieczoru. Program ma być „autorską, premierową opowieścią sceniczną, łączącą nowe materiały z powrotem do najbardziej rozpoznawalnych motywów i bohaterów zespołu Neo-nówka”. Zobaczymy nowe wersje kultowych skeczy, a także powrót Paciaciaków we współczesnej interpretacji.

Czytaj więcej Plus Minus Olewicz twórca przebojów „Perfectu” Bogdan Olewicz, autor najsłynniejszych przebojów Perfectu, opowiada o piwnicy, w której był alpagi łyk i dyskusje po świt oraz o dziewczynie z twar...

Niedzielny wieczór rozpocznie jubileusz 45-lecia Lady Pank. Podczas koncertu zabrzmią największe hity zespołu m.in.: „Kryzysowa narzeczona”, „Mniej niż zero”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam, gdzie Ty”. Lady Pank da na opolskiej scenie ponad godzinny show. Grupa wystąpi w składzie: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński, Krzysztof Kieliszkiewicz.

W tym roku Festiwal w Opolu w niedzielę zwieńczy koncert poświęcony twórczości dwóch wybitnych artystek – Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Zaśpiewają Igor Herbut, Łukasz Zagrobelny, Olga Bończyk, Kuba Badach, Alicja Szemplińska, Maciej Zakościelny, Zbigniew Zamachowski, Natalia Szroeder, Artur Żmijewski, Dorota Miśkiewicz, Katarzyna Żak, Ewa Błaszczyk.