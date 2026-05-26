Warsaw Orange Festival to zdecydowanie impreza o profilu dla młodszych fanów, poczynając od nastoletniej publiczności. W tym roku zagranicznymi gwiazdami będą Lewis Capaldi, którego albumy trafiały na pierwsze miejsce UK Album Charts, Dominic Fike, który zdobył popularność płytami „14 minutes” (2024) i „Rocket” (2025) oraz udziałem w serialu „Euphoria”, a także Olivia Dean.

Jej najnowszy album „The Art of Loving” zadebiutował na pierwszym miejscu list sprzedaży m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii. W Polsce był w Top 10. W programie są też FKA Twigs oraz Sokół, Pezet, Kaz Bałagane, Livka.

Jack White dwa razy

Już 1 i 2 czerwca – w warszawskiej Stodole i krakowskim Studio – wystąpi Jack White. To jedna z najbardziej charyzmatycznych i wpływowych postaci światowej sceny niezależnej, także poprzez działalność promującej od lat winyle wytwórni Third Man. Przypomnijmy, że White stał na czele The White Stripes (hit „Seven Nation Army”), The Dead Weather i The Raconteurs, ale nagrywa również solo. Tak powstał najnowszy album „No Name”. Koncert Jacka to doświadczenie bez telefonu. Aparaty pozostaną w depozycie.

Z dwoma koncertami w Gliwicach powrócą na początku czerwca Guns N’ Roses, zaś w połowie tego miesiąca Foo Fighters przyjadą z nową płytą „Your Favorite Toy”.

Jest grono artystów, którzy zapełnią PGE Narodowy dwa razy. Dotyczy to długooczekiwanego comebacku System of a Down, a także występu The Weeknd. Na stołecznym stadionie pokaże się też artysta rywalizujący o pozycję światowego lidera z Taylor Swift, czyli portorykański raper Bad Bunny, gwiazdor tegorocznej Super Bowl LX Halftime Show. Na PGE Narodowym wystąpi też Pitbull.

Jeszcze w czerwcu będzie można zobaczyć Stinga w Operze Leśnej, zaś pośród niedawno ogłoszonych artystów trzeba wspomnieć innego gościa Opery Leśnej, czyli Toma Jonesa.

Open'er dla starszych i młodszych

Początek lipca (1-4) należeć będzie tradycyjnie do największego polskiego festiwalu, czyli Open’era. Do programu na otwarcie dołączyła Florence and the Machine. Gwiazdami będą The Cure, Nick Cave i David Byrne, zaś z młodszych na dużej scenie wystąpią m.in., The xx, Addison Rae, Calvin Harris, Martin Garrix. Z naszych artystów Sobel oraz Vito Bambino i Kaz Bałagane (mniejsze sceny).

Wciąż po premierze „Blue Electric Eye” (maj 2024 r.) koncertuje Lenny Kravitz. Z tej okazji trzeci już u nas koncert da w lipcu w trójmiejskiej Ergo Arenie. Także w lipcu powrócą do Polski Scorpionsi, zapraszając do Gliwic i do Łodzi.

Na King Crimson liczyć nie możemy – Robert Fripp świętował niedawno 80. urodziny, ale filary składu z lat 80. Adrian Belew i Tony Levin wspierani przez mistrza gitary Steve’a Vaia i perkusistę Toola Danny’ego Careya skierują światła na nową lokalizację koncertową – zamek w Ćmielowie, cieszący się nazwą Stratocastle. W Ćmielowie zagrają też na Sound of the Ages Festival Glenn Hughes, Michael Schenker oraz Nazareth. Jeśli chodzi o mistrzów gitary, jeszcze w maju wystąpi w Stodole Tom Morello, gitarzysta Rage Against the Machine.

Fanów heavy metalu ucieszy kolejny show Judas Priest w lipcu w Łodzi.

Zaś z myślą o przyszłych wielkich tournée oczekujemy newsów o U2 i The Rolling Stones, choć na odwiedziny w Polsce większe szanse dają z pewnością Bono i koledzy.

Koncerty

Maj

29 i 30. Warsaw Orange Festival: Lewis Capaldi, Olivia Dean, FKA Twigs

Czerwiec

1 i 2. Jack White, Warszawa, Stodoła; Kraków, Studio

3. Impact 2026, Limp Bizkit, Kraków, Tauron Arena

4 i 6. Guns N’ Roses, Mammoth, Gliwice, PreZero Arena

9. Tom Morello, Warszawa, Stodoła

10. A Perfect Circle, Warszawa, Torwar

15. Foo Fighters, Royel Otis, Otoboke Beaver, Warszawa, PGE Narodowy

17. Kings of Leon, Łódź, Atlas Arena

19. Doja Cat, Kraków, Tauron Arena

24. Sting, Sopot, Opera Leśna

30. OneRepublic, Kraków, Tauron Arena

Lipiec

1-4. Open’er, Gdynia, Kossakowo: 1. Florence and the Machine, The xx, David Byrne, Zara Larsson; 2. Nick Cave and the Bad Seeds, Halsey; 3. The Cure; 4. Teddy Swims, Addison Rae

2. Ricky Martin

14. Bad Bunny, Warszawa, PGE Narodowy

16. Lenny Kravitz, Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

18. Marilyn Manson, Łódź, Atlas Arena

18 i 19. System of a Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Warszawa, PGE Narodowy

23. Pitbull, Lil Jon, Warszawa, PGE Narodowy

23. Tom Jones

23 i 25. Scorpions, Gliwice, PreZero Arena; Łódź, Atlas Arena

26. Seal, Sopot, Opera Leśna

27. „Beat”: Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, Ćmielów, Zamek Ćmielów

28. Judas Priest, Warszawa, Torwar

Sierpień

4 i 5. The Weeknd, Playboi Carti, Warszawa, PGE Narodowy

14 i 16. Andrea Bocelli, Gdańsk, Polsat Plus Arena; Warszawa, PGE Narodowy

22-23. Sound of the Ages Festival, Ćmielów, Glenn Hughes, Michael Schenker, Nazareth