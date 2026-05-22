Metal i rock towarzyszyły mi, odkąd pamiętam. Cieszyłem się jak dziecko, kiedy Pantera przyjechała do Polski i na koncercie tak machałem głową, że przez dwa dni nie mogłem nią potem ruszać. Jednak ostatnio na mojej playliście króluje Taylor Swift. Postanowiłem sprawdzić, o co tyle szumu wokół tej postaci. Dalej trudno mi to opisać, ale za to stałem się fanem. I jak przyjedzie kiedykolwiek do Polski na kolejne koncerty, wiem, że też będę machał na nich głową.