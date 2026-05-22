Powieść graficzna „Droga na Księżyc” amerykańskiego pisarza i grafika Jonathana Fettera-Vorma ma wszystkie zalety swego poprzedniego dzieła, czyli „Trinity”, opowiadającego o powstaniu bomby A. Są to klarowność, dbałość o szczegóły, wartość edukacyjna, wreszcie forma graficzna. Start – lot – lądowanie na Księżycu – wyjście na jego powierzchnię – powrót na Ziemię – te wszystkie etapy składają się na relację o najważniejszym wydarzeniu w XX wieku, a może i w całych dziejach ludzkości.