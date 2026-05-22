Archiwa Polskiego Radia kryją zapewne niejedną perełkę. Przekonaliśmy się o tym przy okazji niedawno wydanego zbioru płyt z muzyką Tomasza Stańki „Polish Radio Sessions 1970-91”. Legendarny muzyk był niezwykle kreatywnym, ale też płodnym twórcą. Mnóstwo koncertował, eksperymentował, poszukiwał i nagrywał. Nie wszystko mogło zostać wydane za jego życia. Sesje nagraniowe w Polskim Radiu były przykładem nieskrępowanej twórczej wolności, której zapis po zarejestrowaniu przepadał w archiwum. Takich sesji zarejestrował setki. Na szczęście udało się je odkurzyć, wybrać najciekawsze i oddać w ręce słuchaczy.