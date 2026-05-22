Delegaci zebrani na XVII Krajowym Zjeździe Lekarzy w podwarszawskiej Jachrance oddali 266 głosów na starającego się o reelekcję Łukasza Jankowskiego. Jego kontrkandydat, wiceprezes śląskiej izby lekarskiej (przez dwie kadencje był jej prezesem), Tadeusz Urban, zdobył 193 głosów.

- Jestem niezwykle wzruszony i wdzięczny za to ogromne poparcie. To dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim motywacja. Siła naszego samorządu tkwi w jedności i woli działania. Przez kolejne cztery lata będziemy pracować z jeszcze większym zaangażowaniem, by sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami przyszłość. Chcemy tworzyć nowoczesny, silny i wpływowy samorząd, który będzie gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i wsparciem dla każdego lekarza i lekarza dentysty. Przed nami wiele pracy, ale jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy sukces! - powiedział po ogłoszeniu wyników Łukasz Jankowski.

Konflikt w samorządzie lekarskim. Przedstawiciele ośmiu okręgów chcieli odwołania Łukasza Jankowskiego

Tegoroczne wybory poprzedził bezprecedensowy spór wewnątrz samorządu lekarskiego. W 2024 r. część okręgowych izb lekarskich domagała się zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy i odwołania Łukasza Jankowskiego z funkcji prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W gronie oponentów Jankowskiego byli m.in. działacze z Poznania, Katowic, Krakowa i Wrocławia.

W otwartym liście podpisanym przez przedstawicieli ośmiu okręgowych izb lekarskich kierownictwu Naczelnej Izby Lekarskiej zarzucano pogłębianie konfliktów wewnątrz środowiska, „korporacyjny” styl zarządzania oraz ograniczanie wewnętrznej debaty. Autorzy pisali, że „lekarski samorząd zawodowy nie jest partią polityczną” i apelowali o „samorząd demokratyczny i wyczulony na oczekiwania jego członków”. Sygnatariusze listu podkreślali również, że „nie można zarządzać samorządem poprzez utrwalanie lub generowanie konfliktów bądź podziałów” oraz wskazywali na „atmosferę napięć i konfliktów” w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Krytycy urzędujących władz wskazywali też na odejścia pracowników z NIL, zerwanie kontaktów z Polonią Medyczną oraz sposób prowadzenia wewnętrznych sporów.

– Skoro samorząd jest podzielony tak mocno, to znaczy, że tak dobrze nie jest. Nie ulega żadnej wątpliwości, że podczas tej kadencji działy się rzeczy bardzo złe. Nie przypominam sobie takiego podziału środowiska, jaki mamy dzisiaj, a długo jestem samorządowcem – mówił na Krajowym Zjeździe Lekarzy Robert Stępień, ex-prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Zwolennicy o Łukaszu Jankowskim: Jest trudny, bo nie jest miękki. Potrzebuje oddanej drużyny

Łukasz Jankowski ma jednak silne grono zwolenników, którzy podczas Zjazdu przekonywali, że ostry styl zarządzania wynika z potrzeby skutecznego reprezentowania środowiska lekarskiego. – Zgadzam się z tym, że współpraca z Jankowskim nie jest łatwa. Ale wiecie dlaczego? Bo to człowiek, który nie jest miękki. On jest trudny, ale ma przede wszystkim na względzie dobro naszego zawodu. Do tego potrzebuje dobrej drużyny, oddanej drużyny, która nie podkłada świń i nie dyskredytuje w oczach społeczeństwa naszego środowiska. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie może być miękki – chce, żeby to było zapamiętane – mówił Artur Drobniak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Przed Zjazdem pojawiały się również pogłoski, że w wyborach może wystartować Michał Bulsa, szef szczecińskiej izby lekarskiej. Ten – choć formalnie nie kandydował – to w Jachrance był bardzo aktywny. Jako pierwszy złożył wniosek formalny o usunięcie z harmonogramu obrad kilku punktów dotyczących m.in. zmian regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy, programu samorządu na lata 2026–2030 oraz regulaminów wyborczych i działania komisji wyborczych.

Łukasz Jankowski. Kim jest nowy-stary prezes Naczelnej Rady Lekarskiej?

Łukasz Jankowski to specjalista nefrologii, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zanim został szefem samorządu lekarskiego, był prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (od 2018 r.).

W prezentacji podsumowującej swoją kadencję Jankowski podkreślał, że przeprowadził szereg zmian wewnątrz samorządu lekarskiego, w tym m.in. powołał Radę Ekspertów, doprowadził do przyjęcia nowego Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz wdrożył wybory elektroniczne. Dodawał, że udało mu się również zablokować część zapisów ustawy o jakości, wypracować kompromisowe rozwiązania dotyczące kontroli i szkolenia lekarzy oraz doprowadzić do wycofania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który mógł zagrozić funkcjonowaniu samorządu lekarskiego.

Jankowski zapowiadał, że jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję, zamierza m.in. zwiększyć zaangażowanie samorządu lekarskiego w cyfryzację ochrony zdrowia i korzystanie z narzędzi AI, zwiększyć ochronę sędziów sądów lekarskich i rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz działać na rzecz stworzenia nowego centralnego rejestru lekarzy.

Burzliwy przebieg zjazdu w Jachrance. Zagłuszony system, przyjazd policji i głosowanie nad ranem

Sam zjazd od początku przebiegał w napiętej atmosferze. W trakcie obrad doszło również do problemów z systemem do głosowania. Pojawiły się doniesienia o możliwym zagłuszaniu sygnału, które wywoływały na sali niedowierzanie i śmiech części delegatów. Chwilę później prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Łukasz Jankowski, poinformował jednak, że firma obsługująca system potwierdziła celowe zakłócanie sygnału niezbędnego do działania urządzeń do głosowania. Na miejsce wezwano policję, która pojawiła się po około 30 minutach. Funkcjonariusz policji zabezpieczył kilka pilotów do głosowania jako materiały dowodowe.

Obrady Zjazdu wznowiono w czwartek późnym popołudniem, a głosowanie w sprawie wyboru szefa samorządu lekarskiego odbyło się nad ranem. Jego wyniki poznaliśmy 22 maja po godzinie 4.