To stara sprawa; i wypływa akurat przed wyborami?

Nie wiem, czy to taka „stara sprawa”. Biuro prawne prezesa Jankowskiego najpierw uznało, że wnioski o jego odwołanie są prawidłowe, a co się stało zaledwie kilka dni później? To samo biuro nagle miało już wątpliwości. W efekcie Naczelna Rada Lekarska, mimo obowiązku ustawowego, w ogóle nie zwołała posiedzenia. I teraz de facto ja nie wiem, czy my dzisiaj mamy prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, bo chciałbym zauważyć, że procedura jego odwołania nigdy nie została dokończona.

Tu chodzi o fundamenty demokracji. Jeśli zaczniemy robić kpinę z prawa, to skończymy w dyktaturze. Bo jeżeli przepisy prawa nie mają znaczenia, no to co ma znaczenie? To po pierwsze. Po drugie, z informacji, które do nas napływają i które sami posiadamy wynika, że zakusy prezesa Jankowskiego na atak na Krajową Komisję Wyborczą trwały od jakiegoś czasu. Przecież w samorządzie obiło się szerokim echem polecenie Prezesa Jankowskiego, którym żąda on uzyskania informacji, kto i o której godzinie otworzył jego email wysłany do Przewodniczącego Kotuły i kto miał do niego dostęp, gdzie go przekazywano zarówno w domenie jak i poza. To nadmiarowa próba kontroli pod pretekstem wycieku screena tego emaila.

Prezes Jankowski jest administratorem wszystkich danych w ramach Naczelnej Izby Lekarskiej, co oznacza, że teoretycznie może nadzorować skrzynki poszczególnych członków samorządu. To polecenie było bulwersujące.

Czyli pan formułuje oskarżenie, że obecny prezes chce naruszyć zasady demokratycznego procesu wyborczego w samorządzie lekarskim?

Tak. Proszę zauważyć, że 4 lutego odwołano trzech członków prezydium KKW, a na ich miejsce nie od razu, ale po siedmiu dniach, powołano osoby najbardziej zaufane prezesowi. To jest złamanie zasad tuż przed Krajowym Zjazdem Lekarzy.

Naczelna Izba Lekarska wskazuje jednak, że nie skorzystał pan z żadnej możliwości odwoławczej wewnątrz samorządu lekarskiego, ani nie złożył protestu wyborczego na ten wybór.

Muszę z trudnością stwierdzić, że samorząd lekarski w interpretacji władnego regulaminu wyborów osiągnął dno prawne. Po pierwsze, w uchwale odwołującej „starych” członków prezydium Krajowej Komisji Wyborczej wskazuje się §29 regulaminu wyborów. Wobec tego nie zrealizowano obowiązujących w tym regulaminie przepisów mówiących o 30-dniowym terminie powiadomienia o spotkaniu w celu odwołania danej osoby lub zgłoszenia wniosku przez uprawnioną liczbę osób. Samo powoływanie się na regulamin wyborów jest pomyłką prawną, bo nie dotyczy on wyborów w ramach Krajowej Komisji Wyborczej. Wybory w tym ciele odbywają się zwykłą uchwałą. Kłamstwem jest zatem próba udowodnienia, że istniał środek odwoławczy w postaci protestu wyborczego od tego działania. Na samym końcu podkreślę, że spotkanie zwolenników prezesa Jankowskiego nie jest wiążące prawnie, nie wywołuje skutków prawnych, zatem nie ma od czego się odwoływać. Uczestnictwo w nieprawidłowo obsadzonym ciele byłoby legitymizowaniem bezprawia. Pomijając to – nie składa się protestu wyborczego od spotkania towarzyskiego, bo tym właśnie było to zebranie. Podjęte tam decyzje to w świetle prawa tzw. sententia non existens – uchwały nieistniejące. Udział w jakichkolwiek procedurach odwoławczych, gdyby takowe istniały, byłby z naszej strony legitymizowaniem tego bezprawia i puczu.