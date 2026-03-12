Czy sztuczna inteligencja zastąpi dyrektorów finansowych?

To pytanie można postawić szerzej: czy AI zastąpi człowieka? W finansach technologia odgrywa dziś ogromną rolę i będzie coraz ważniejsza. Nie sądzę jednak, by zastąpiła dyrektora finansowego. Raczej stanie się jego prawą ręką. Bez zrozumienia nowych technologii i tego, jak wykorzystać je do budowania wartości firmy, trudno będzie dziś skutecznie zarządzać finansami.

Gdzie już dziś w finansach widać wpływ nowych technologii?

W finansach automatyzacja funkcjonuje od dawna. Wystarczy spojrzeć na rozwiązania związane z cyfryzacją procesów czy pracą na dużych zbiorach danych. Warto też pamiętać, że pod pojęciem AI kryje się wiele różnych technologii – od machine learningu po zaawansowaną analitykę danych. Nowe technologie będą obecne właściwie na każdym etapie pracy finansisty. Trudno dziś dokładnie wskazać, gdzie pojawią się kolejne przełomy, bo tempo zmian jest bardzo duże. Jedno jest pewne – finansiści muszą się z tą rzeczywistością oswoić.

Czy w takim świecie zawód finansisty nadal jest atrakcyjny dla młodych ludzi?

Zdecydowanie tak. Badania pokazują, że młodzi coraz częściej interesują się tą ścieżką kariery. Finanse łączą bowiem dwie cechy: z jednej strony są bardzo dynamiczne i oferują wiele specjalizacji – od rachunkowości i podatków po analitykę czy audyt. Z drugiej strony wciąż pozostają stosunkowo stabilnym obszarem pracy.

Oczywiście część prostych zadań zniknie. Wprowadzanie danych czy powtarzalne operacje będą zastępowane przez automatyczne procesy. Jednocześnie rosnąć będzie rola człowieka w tych obszarach, które wymagają interpretowania danych i podejmowania decyzji.

Jakie kompetencje będą więc najważniejsze dla finansistów?

Podstawą pozostaje dobre zrozumienie finansów i rachunkowości. Co ciekawe, w świecie nowych technologii może być ono nawet ważniejsze niż wcześniej, bo trzeba rozumieć, skąd biorą się dane analizowane przez systemy. Ale rośnie też znaczenie kompetencji strategicznych. Rola CFO przesuwa się z analizy przeszłości w kierunku przyszłości. Nie chodzi już tylko o wyjaśnianie wyników za poprzedni kwartał, lecz o wskazywanie, jakie decyzje powinien podjąć zarząd. Dlatego coraz częściej mówi się o ewolucji CFO w kierunku Chief Value Officera – osoby odpowiedzialnej za budowanie wartości organizacji.

Nowe technologie mogą w tym pomóc?

Tak. W naszych globalnych badaniach 78 proc. finansistów wskazuje AI jako najważniejszy trend w branży. Tyle samo uważa, że podniesie ona ich efektywność i pozwoli wejść na wyższy poziom doradztwa dla biznesu. Jednocześnie ponad połowa respondentów przyznaje, że tempo zmian technologicznych jest przytłaczające. Technologie zmieniają się tak szybko, że największym wyzwaniem jest dziś zdolność adaptacji.

A jak dziś wygląda droga do stanowiska dyrektora finansowego?

Nie ma jednej ścieżki. Można dojść do niej jako główny księgowy, audytor, specjalista podatkowy czy kontroler finansowy. Ważne jest jednak szerokie rozumienie zarówno finansów, jak i biznesu. Dyrektor finansowy powinien być też ciekawy świata firmy – zadawać pytania, rozumieć różne działy i rozmawiać z interesariuszami. Coraz ważniejsze są także kompetencje komunikacyjne. Finanse przestają być zamkniętym działem, a stają się partnerem biznesu.

Jakie trzy cechy wyróżnią liderów finansów w przyszłości?

Myślenie strategiczne, umiejętność komunikacji z biznesem oraz dobre rozumienie danych i technologii. To właśnie połączenie tych kompetencji będzie decydowało o roli finansistów w nadchodzących latach. Choć technologia będzie coraz ważniejsza, to jednak człowiek nadal będzie odpowiadał za podejmowanie kluczowych decyzji.

