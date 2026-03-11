Obserwujemy problemy kadrowe we wszystkich tzw. służbach mundurowych. Czy w ramach programu modernizacji służb możliwe byłoby na przykład podwojenie liczby funkcjonariuszy służb specjalnych? W porównaniu do innych państw nasze zasoby kadrowe są bardzo szczupłe, mówimy w sumie o kilku tysiącach osób.

Jestem przeciwnikiem działań spektakularnych i ogłaszania koncepcji w stylu: dwa razy większy budżet na dwa razy większe kadry. Racjonalny efekt przynosi zaprogramowany, miarowy rozwój. Służby specjalne są tym obszarem, gdzie samo zwiększenie liczby funkcjonariuszy, w sytuacji, kiedy nie będą temu towarzyszyły właściwa selekcja i szkolenie, a także profesjonalny proces adaptacyjny, może wygenerować więcej problemów niż korzyści. Efekt będzie tylko propagandowy. Nam są potrzebni ludzie o najwyższej jakości i najlepszych kwalifikacjach. Wyzwaniem jest możliwość zapłacenia najlepszym takich pieniędzy, które spowodują, że służby specjalne staną się konkurencyjne na rynku. Temu musi towarzyszyć właściwe przygotowanie struktur gotowych do przeszkolenia nowych funkcjonariuszy i wprowadzenia ich w tajniki zawodu. Na pewno powinniśmy intensywnie rozbudowywać potencjał służb wywiadu i kontrwywiadu.

Jak głęboko rosyjskie i białoruskie służby próbowały infiltrować polskie struktury polityczne i wojskowe po 2014 r., czyli od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę? Jakie były widoczne symptomy?

Służby rosyjskie mają aspiracje globalne, a białoruskie traktują Polskę jako główne zagrożenie. Z punktu widzenia wywiadów wojskowych obu państw jesteśmy państwem granicznym, na terenie którego mogą być w przyszłości prowadzone działania wojskowe. W związku z tym nasze instalacje militarne i cywilne traktowane są przez nie jako zaplecze potencjalnego frontu. Obserwujemy to wzmożone zainteresowanie, ale też udało nam się w ostatnich latach zidentyfikować i w znacznym stopniu zneutralizować aktywność wywiadowczą zarówno służb rosyjskich, jak i białoruskich. Mamy dosyć szczegółową wiedzę na temat tego, co jest przedmiotem ich zainteresowania i jakimi środkami realizują swoje zadania.

Jak głęboko mogą sięgać nadal ich wpływy w administracji czy biznesie?

Nasze państwo jest dosyć odporne na penetrowanie elit politycznych przez te dwa wywiady. Poziom świadomości i związanej z tym ostrożności jest na wysokim poziomie, np. w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Trzeba mieć świadomość, że osoby, które mają w Polsce dostęp do tajemnic są objęte dosyć wnikliwą osłoną kontrwywiadowczą. Jesteśmy jednak dla tych państw ważnym celem, a wrażliwe informacje są dzisiaj stosunkowo łatwo dostępne.

A jak jest w przypadku biznesu?

Przedsiębiorcy są zorientowani na zarabianie pieniędzy i wielu z nich ubolewa nad tym, że nie da się prowadzić „normalnej” wymiany handlowej np. z Białorusią, czy handlować surowcami np. węglem z Rosją. Częściej skorzy są do ryzykownych i niefrasobliwych zachowań, co jest źródłem zagrożeń. Symptomatyczny jest także fakt, iż w okresie kilkunastu lat wojny ukraińsko-rosyjskiej nie było łatwo przerwać powiązań gospodarczych i handlowych między biznesem z obu państw. Pomimo wprowadzonych sankcji mamy w świecie zachodnim dość liczne przypadki ich łamania, znajdowania bypassów, aby je omijać. Potencjalni kontrahenci są zainteresowani osiąganiem korzyści, szukają zatem rozwiązań, aby ten efekt osiągnąć. A „partnerami” po drugiej stronie są ludzie służb.

Kto stał za wykrytymi aktami szpiegostwa – sojusznicy czy polskie służby? Myślę np. o grupie zajmującej się monitorowaniem transportów pomocy dla Ukrainy w 2023 r. i o przygotowaniach do dywersji kolejowej?

Zatrzymania osób realizujących działania na rzecz obcego wywiadu, w tym również akty dywersji na terytorium Polski, są sukcesem polskich służb specjalnych. Współpraca międzynarodowa jest ważna: osoby realizujące wrogie działania przemieszczają się przez państwa ościenne, przekraczają granice, używają łączności i dlatego ich identyfikowanie czy kontrola wymagają kooperacji służb sojuszniczych. Niekiedy partnerzy dostarczają nam istotnych informacji. Natomiast powtórzę z całą stanowczością: to są sukcesy polskiego kontrwywiadu, czyli przede wszystkim ABW, ale także SKW i – co mniej znane – w pojedynczych przypadkach wspierane przez nasze wywiady. Podkreślę w tym miejscu również dobrą współpracę z policją.