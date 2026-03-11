Z tego artykułu dowiesz się: Co Donald Trump napisał o możliwym minowaniu Cieśniny Ormuz przez Iran?

Jakie są konsekwencje.blokady Cieśniny Ormuz dla globalnego transportu surowców energetycznych?

Dlaczego sekretarz energii USA skasował wpis o eskortowaniu statku w Cieśninie Ormuz przez amerykański okręt?

„Jeśli Iran umieści miny w Cieśninie Ormuz, a nie mamy doniesień, by dotychczas to robił, chcemy, aby zostały usunięte natychmiast. Jeśli z jakiegoś powodu miny zostaną umieszczone i nie zostaną bezzwłocznie usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą takie, jakich dotychczas nie widziano. Jeśli zaś usuną, co wcześniej umieścili, będzie to gigantyczny krok we właściwą stronę. Ponadto używamy tej samej technologii i potencjału rakietowego, który wykorzystywaliśmy przeciwko przemytnikom narkotyków, by na stałe wyeliminować każdą łódź i okręt próbujący minować Cieśninę Ormuz (...) Strzeżcie się!” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Dzień wcześniej Trump groził zniszczeniem Iranu w sposób, który uniemożliwi odbudowę kraju, jeśli Cieśnina Ormuz będzie zablokowana.

We wtorek wieczorem CENTCOM opublikował wpis w serwisie X, w którym czytamy, że 10 marca amerykańska armia wyeliminowała liczne irańskie jednostki nawodne, w tym 16 okrętów stawiających miny w pobliżu Cieśniny Ormuz. Wpisowi towarzyszy nagranie, na którym widać ataki powietrzne na statki.

Z kolei Donald Trump napisał w Truth Social, że USA „całkowicie zniszczyły” 10 nieaktywnych okrętów stawiających miny.