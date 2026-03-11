Donald Trump i Dowództwo Centralne informują o atakach na irańskie okręty stawiające miny
„Jeśli Iran umieści miny w Cieśninie Ormuz, a nie mamy doniesień, by dotychczas to robił, chcemy, aby zostały usunięte natychmiast. Jeśli z jakiegoś powodu miny zostaną umieszczone i nie zostaną bezzwłocznie usunięte, konsekwencje militarne dla Iranu będą takie, jakich dotychczas nie widziano. Jeśli zaś usuną, co wcześniej umieścili, będzie to gigantyczny krok we właściwą stronę. Ponadto używamy tej samej technologii i potencjału rakietowego, który wykorzystywaliśmy przeciwko przemytnikom narkotyków, by na stałe wyeliminować każdą łódź i okręt próbujący minować Cieśninę Ormuz (...) Strzeżcie się!” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Dzień wcześniej Trump groził zniszczeniem Iranu w sposób, który uniemożliwi odbudowę kraju, jeśli Cieśnina Ormuz będzie zablokowana.
We wtorek wieczorem CENTCOM opublikował wpis w serwisie X, w którym czytamy, że 10 marca amerykańska armia wyeliminowała liczne irańskie jednostki nawodne, w tym 16 okrętów stawiających miny w pobliżu Cieśniny Ormuz. Wpisowi towarzyszy nagranie, na którym widać ataki powietrzne na statki.
Z kolei Donald Trump napisał w Truth Social, że USA „całkowicie zniszczyły” 10 nieaktywnych okrętów stawiających miny.
Pentagon informował wcześniej również o atakach na magazyny z minami.
Wpisy Trumpa i komunikat CENTCOM pojawiły się po doniesieniach mediów, z których wynikało, iż Iran rozpoczął zaminowywanie Cieśniny Ormuz – kluczowego dla transportu ropy wydobywanej przez państwa Zatoki Perskiej szlaku wodnego. Iran ogłosił zamknięcie wód Cieśniny Ormuz po tym, jak 28 lutego został zaatakowany z powietrza przez USA i Izrael. W normalnych warunkach przez wody Cieśniny Ormuz przechodzi 20 proc. światowych dostaw ropy transportowanej drogą morską i 30 proc. dostaw gazu ziemnego transportowanego drogą morską.
Blokada Cieśniny Ormuz już wymusiła zmniejszenie wydobycia ropy przez wiele państw regionu, na czele z Arabią Saudyjską, ze względu na brak możliwości wyeksportowania ropy i kończenie się miejsca na jej magazynowanie.
Aby odblokować ruch tankowców przez wody Cieśniny Ormuz, USA rozważają rozpoczęcie eskortowania statków przechodzących przez Cieśninę przez amerykańskie okręty. – Analizujemy różne możliwości – powiedział stojący na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Dan Caine na konferencji prasowej.
Jednak – jak podaje Reuters, powołując się na swoje źródła – jak dotąd marynarka wojenna USA odrzucała wszystkie, formułowane niemal codziennie prośby armatorów o zapewnienie eskorty statkom na wodach Cieśniny.
Cieśnina Ormuz
We wtorek sekretarz energii USA Chris Wright zamieścił w serwisie X wpis, że Marynarka Wojenna USA z powodzeniem eskortowała tankowiec przez wody Cieśniny. Po pewnym czasie wpis został usunięty.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała później, że jak dotąd Marynarka Wojenna USA nie eskortowała żadnego tankowca lub innej jednostki, która przepływała przez Cieśninę. Rzecznik Departamentu Energii sprawę wpisu wyjaśnił błędem personelu Departamentu Energii.
Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Ali Mohammad Naini cytowany przez irańskie media podkreślił, że każdy okręt USA lub ich sojuszników, który pojawi się w rejonie Cieśniny Ormuz, zostanie zaatakowany przy użyciu pocisków i dronów.
W środę nad ranem pojawiła się informacja, że na wodach Cieśniny Ormuz, u wybrzeży ZEA, pocisk uderzył w kontenerowiec. Informację taką przekazała brytyjska armia. Nie wiadomo jak poważnie uszkodzony został statek, który znajdował się u wybrzeży emiratu Ras al-Chajma, położonego na północnym krańcu ZEA.
Z informacji uzyskanych przez agencję Reutera wynika, że we wtorek zaatakowane zostało Centrum Wsparcia Dyplomatycznego w Bagdadzie, w pobliżu lotniska w stolicy Iraku. W ataku nikt nie ucierpiał. „Washington Post” poinformował, że Centrum zostało zaatakowane przez sześć dronów, z których pięć zestrzelono. Ataku miała dokonać organizacja Islamski Opór w Iraku, która składa się z wspieranych przez Iran milicji.
Reuters dotarł do nieoficjalnych doniesień mówiących o dotychczasowej liczbie rannych w wyniku działań zbrojnych przeciwko Iranowi amerykańskich żołnierzy. Z informacji tych wynika, że rannych zostało nawet 150 żołnierzy USA – agencja Reutera powołuje się przy tym na dwa źródła dysponujące takimi informacjami. Ośmiu żołnierzy miało zostać ciężko rannych. Większość rannych doznała niegroźnych obrażeń – 108 osób, które ucierpiały w wyniku działań zbrojnych miało wrócić już do służby.
Amerykanie stracili w wyniku dotychczasowych działań zbrojnych 7 żołnierzy. Strona irańska informuje o ponad 1 300 ofiarach cywilnych amerykańskich ataków. W Izraelu, w atakach odwetowych Iranu zginąć miało 11 cywilów.
