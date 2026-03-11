Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe zmiany zaszły w równowadze sił w zakresie użycia dronów na froncie ukraińskim?

Co wpłynęło na zwiększoną odporność ukraińskich dronów na rosyjskie systemy walki radioelektronicznej?

W jaki sposób nowe możliwości dronów wpływają na rosyjskie linie zaopatrzenia i przemieszczanie wojsk?

Jakie są aktualne zasięgi operacyjne ukraińskich dronów i co to oznacza dla strefy przyfrontowej?

Jakie nowe taktyki i sposoby wykorzystania dronów stosują obrońcy, aby paraliżować działania przeciwnika?

W jaki sposób drony wpłynęły na dalekie zaplecze Rosjan oraz na ich zdolności obrony przeciwlotniczej?

„Przejazd drogami na pierwszą linię zamienił się w cholerny numer cyrkowy na przeżycie. (…) Już od kilku dni samochody palą w hurtowych ilościach. (…) Żeby dojechać do Myrnohradu trzeba mieć dużo szczęścia” – pisze jeden z zaskoczonych rosyjskich „korespondentów wojennych”.

Nagle bowiem, prawie z dnia na dzień, ukraińska armia znów uzyskała przewagę na froncie w dronach.

Ukraińcy zablokowali prawie całkowicie rosyjskie dostawy na front

W 2024 r. Rosjanom udało się zniwelować początkową dominację obrońców w tym rodzaju broni, a nawet zapanować w powietrzu na froncie i jego bezpośrednim zapleczu. Armia najezdnicza zawdzięczała sukces użyciu jako pierwsza dronów sterowanych przez kable światłowodowe, odpornych na zakłócenia łączności.

Ukraińcy zaczęli tracić teren, nie mogąc dowozić zaopatrzenia na pierwszą linię. By chronić transport, wszystkie drogi prowadzące na front obudowywano specjalnymi siatkami, których rosyjskie drony nie mogły przebić. Pola w pobliżu frontu pokryła gęsta plątanina kabli służących do kierowania aparatami bezzałogowymi.