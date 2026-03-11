Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze informuje, że w związku z nieprawidłowościami zanotowano straty rzędu 1,5 mln hrywien (ok. 123,8 tys. złotych). Nieprawidłowości polegały na dostarczaniu mniejszej ilości chleba niż ta, która była wykazana w dokumentacji. Do oszustw dochodziło między lutym a październikiem 2022 roku. W proceder miał być zamieszany zastępca dowódcy jednostki Gwardii Narodowej, a także dyrektor i dwaj pracownicy zakładu dostarczającego pieczywo do jednostki.
Ołeksandr Kowal, gubernator obwodu rówieńskiego poinformował, że ewakuowani to mieszkańcy m.in. Kramatorska, Słowiańska, Drużkiwki i Dobropola. To pierwszy pociąg ewakuacyjny, który w tym roku dotarł z obwodu donieckiego do obwodu rówieńskiego.
Mer miasta w Kraju Krasnodarskim poinformował o aktywności obrony przeciwlotniczej. Zawieszone zostało działanie lotniska.
W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o głośnych eksplozjach w rejonie stolicy obwodu, Samary i miasta Syzrań. Obrona przeciwlotnicza miała tam niszczyć ukraińskie drony na podejściach do miast. Na razie nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. W obu miastach rozległy się syreny alarmowe, a działanie lotniska w Samarze zostało zawieszone.
Samochody zostały sprowadzone do miasta Kałusz, w obwodzie iwanofrankiwskim. Poinformował o tym Andrij Naida na swoim profilu na Facebooku.
Samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Kazaniu, Samarze, Penzie, Soczi, Saratowie, Wołgogradzie i Uljanowsku.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1476 dniu wojny
