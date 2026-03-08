Wojska Federacji Rosyjskiej w ciągu doby przeprowadziły 962 ataki na 38 miejscowości obwodu zaporoskiego. Poinformował o tym w Telegramie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow.
Rosjanie przeprowadzili 17 uderzeń lotniczych. Wysłali także ponad 700 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.
W nocy rosyjskie wojska zaatakowały Charków dronem uderzeniowym. W wyniku eksplozji zniszczona została klatka schodowa pięciopiętrowego budynku mieszkalnego.
Władze miasta poinformowały o śmierci 11 osób, w tym dwójki dzieci.
