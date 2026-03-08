Materiał Promocyjny

Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności

Cyberbezpieczeństwo nie jest dla Visa osobnym produktem, ale podstawą całego ekosystemu płatności. Każda autoryzacja przechodząca przez naszą sieć jest analizowana w milisekundach pod kątem prawdopodobieństwa oszustwa – mówi Katarzyna Pawłowicz, dyrektor Value Added Services w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.