06:59
08.03.2026

W ciągu minionej doby wróg przeprowadził 962 uderzenia na obwód zaporoski

Wojska Federacji Rosyjskiej w ciągu doby przeprowadziły 962 ataki na 38 miejscowości obwodu zaporoskiego. Poinformował o tym w Telegramie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fedorow.

Rosjanie przeprowadzili 17 uderzeń lotniczych. Wysłali także ponad 700 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

06:48
08.03.2026

Atak drona na Charków

W nocy rosyjskie wojska zaatakowały Charków dronem uderzeniowym. W wyniku eksplozji zniszczona została klatka schodowa pięciopiętrowego budynku mieszkalnego. 

Władze miasta poinformowały o śmierci 11 osób, w tym dwójki dzieci. 

06:31
08.03.2026

Podsumowanie sobotnich wydarzeń

