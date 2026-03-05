Agencja powołuje się na trzy znające sytuację źródła, które twierdzą, że w momencie wstrzymania dostaw Ukraina dysponowała zaledwie kilkoma amerykańskimi pociskami powietrze–powietrze AIM-9 „Sidewinder” dla całej eskadry F-16. Najpoważniejsza sytuacja dotyczyła okresu od końca listopada do połowy grudnia.

Reklama Reklama

Ukraińscy piloci próbowali trafiać drony strzelając do nich z działek

W czasie, gdy brakowało pocisków, piloci F-16 wykonywali dzienne loty bojowe i próbowali trafiać drony działkami obrotowymi – podało jedno ze źródeł, dodając, że wykonywanie takich misji w ciemnościach jest zbyt niebezpieczne. Agencja zauważa, że rosyjskie ataki dronów zazwyczaj odbywają się nocą.

Piloci próbowali również używać pocisków, które nie wystrzeliły podczas wcześniejszych misji, licząc na to, że zadziałają po przeglądzie technicznym – podało źródło. W niektórych przypadkach się to udało. Ukraina stosowała też odmiany pocisków AIM-9 znanych jako Limas i Mike, które wyprodukowano w latach 70. i 80. ubiegłego wieku.

Z czego wynikał brak pocisków?

Reuters nie był w stanie ustalić przyczyny niedoborów ani tego, czy opóźnienia wynikały z opieszałości USA czy Europy. Pierwsze ze źródeł podało, że zagraniczni partnerzy Ukrainy poinformowali Kijów, że nie mają dostępnych zapasów. Nie sprecyzowano jednak, o których partnerach mowa.