Te środki zostaną pozyskane w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, co powinno znacznie polepszyć wskaźnik wykonania planu wydatków tego narzędzia. Jak wskazał analityk Tomasz Dmitruk z „Nowej Techniki Wojskowej”, po trzech pierwszych kwartałach zrealizowano zaledwie jedną trzecią planowanych na ten rok wydatków na kwotę nieco ponad 15 mld zł.

Wozy bojowe Borsuk jeszcze w tym roku?

Tradycyjnie grudzień to miesiąc, w którym podpisywanych jest najwięcej kontraktów na uzbrojenie w całym roku. To spowodowane jest m.in. tym, że niewykorzystane środki budżetowe zaplanowane na dany rok, a niewydane, wracają do budżetu centralnego. Najpewniej jeszcze w tym roku podpisany zostanie kontrakt na zakup bojowych wozów piechoty Borsuk, które do tej pory miały problemy z przegrzewającymi się przekładniami. Wydaje się jednak, że tą trudność udało się przezwyciężyć.

– Ministerstwo i Agencja Uzbrojenia są gotowe. Są zabezpieczone na to środki. Chciałbym, aby wreszcie popłynął jasny komunikat od naszych partnerów, którzy go produkują, czy są do tego gotowi – stwierdził dwa tygodnie temu wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To jasne wskazanie na to, że piłka jest w tym wypadku po stronie Huty Stalowa Wola, która jest głównym producentem tych pojazdów. Problem w tym, że HSW produkuje także m.in. armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak czy wieże ZSSW-30 i dlatego ma mocno ograniczone moce produkcyjne. Bez kolejnych inwestycji najpewniej nie będzie w stanie produkować więcej niż ok. 50–60 sztuk Borsuków rocznie. W tym tempie realizacja całej umowy ramowej zajmie… 30 lat.

Jakich jeszcze kontraktów można się spodziewać w najbliższych tygodniach? W czwartek, podczas Święta Marynarki Wojennej, Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeszcze w tym roku powinna być podpisana umowa na okręt Ratownik. Co nawet bardziej istotne, polityk dodał także, że sprawą honoru jest to, by podpisać kontrakt na okręty podwodne do końca przyszłego roku. Z kolei znacznie szybciej powinniśmy się doczekać m.in. umowy na kolejne kołowe transportery opancerzone Rosomak (w wersji wydłużonej), a być może także na System Pasywnej Lokacji, czyli bardzo nowoczesne rozwiązanie do wykrywania m.in. samolotów przeciwnika. Tradycyjny zbrojeniowy rajd Świętego Mikołaja właśnie się zaczyna.