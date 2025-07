Amunicja 155 mm. Kto będzie partnerem PGZ?

Obecnie zdolności produkcji amunicji 155 mm są na poziomie ok. 20 tys. sztuk rocznie. To niewiele – tyle na wojnie zużywa się w kilka dni. Dodatkowym problemem jest to, że część komponentów sprowadzamy zza granicy, nie mamy w tym obszarze suwerenności. Jednak to ma się zmienić.

Czytaj więcej Biznes PGZ wreszcie gotowa na amunicję 155 mm Polska Grupa Zbrojeniowa w piątek złożyła dokumenty do Funduszu Inwestycji Kapitałowych MAP, by p...

Kolejnym wyzwaniem jest to, że w Wojsku Polskim mamy polskie armatohaubice Krab i produkowane w Korei Południowej armatohaubice K9. Te pojazdy potrzebują różnych rodzajów amunicji. To oznacza, że PGZ będzie de facto produkować dwa rodzaje pocisków. Jedne na podstawie licencji kupionej na Słowacji. W sprawie drugiego toczone są negocjacje, które są już na finiszu. Najpewniej zostanie wybrany jeden z trzech podmiotów: brytyjski BAE Systems, francusko-niemiecki KNDS albo turecki MKE. W grze jest także CSG, która skupia się na działalności w Czechach i na Słowacji.

MON finansuje produkcję amunicji

Te środki to pokłosie przyjętej w grudniu 2024 r. ustawy o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Wówczas postanowiono, że do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, który nadzoruje Ministerstwo Aktywów Państwowych trafią 3 mld zł. 2 mld zł przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, kolejny miliard Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie złożyły Grupa Niewiadów, później, pod koniec marca Polska Grupa Zbrojeniowa, ale także Grupa Azoty, o czym na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy jako pierwsi. Te wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. – Potrzebujemy jeszcze chwili czasu. Musimy mieć 100-proc. gwarancję, że przedstawione biznesplany są realistyczne – stwierdził minister Jakub Jaworowski.