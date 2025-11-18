Aktualizacja: 18.11.2025 22:10 Publikacja: 18.11.2025 20:47
Prototyp polskiego samochodu elektrycznego Izera
Do gry o miliardy wraca Electromobility Poland (EMP), która miała budować fabrykę polskich samochodów elektrycznych. Po klęsce projektu Izery, wyłoniona z gospodarczego niebytu spółka znalazła się – obok firmy PowerUp Hydro Tech, mającej budować fabrykę generatorów wodorowych – na krótkiej liście rankingowej w rządowym konkursie w ramach instrumentu wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej. Program ten wspiera projekty przemysłowe w dwóch sektorach: czystej mobilności oraz energetyki. Finansowanie zapewnia Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. EMP wnioskowała o 4,5 mld zł.
Dla spółki to szansa na ponowne zaistnienie na rynku elektromobilności – i to w szerszej perspektywie. EMP planuje realizację huba produkcyjno-rozwojowego, który – jak twierdzi – ma przebudować polski sektor motoryzacyjny. Plany obejmują budowę fabryki samochodów, centrum badawczo-rozwojowego oraz utworzenie europejskiej marki motoryzacyjnej z polską centralą. – Czas smuty się skończył – teraz po prostu dowieziemy ten projekt – zapowiadał jeszcze w lipcu, podczas składania wniosku o dofinansowanie, Tomasz Kędzierski, prezes EMP.
Nowa strategia, choć porzuciła Izerę, zakłada budowę zakładu w Jaworznie, który w pierwszym etapie umożliwi produkcję 150 tys. samochodów rocznie, z możliwością dalszej rozbudowy. EMP chciałaby zbudować silną markę rozpoznawalną na rynkach europejskich, przy zachowaniu centrum decyzyjnego i zaplecza badawczo-rozwojowego w kraju. Do tego dochodzą inwestycje w innowacje i transfer technologii, mające zapewnić konkurencyjność polskiej motoryzacji na rynku globalnym, a także rozwój ekosystemu elektromobilności poprzez wspieranie krajowych dostawców i budowę łańcucha wartości.
Na razie nie wiadomo, czy EMP otrzyma finansowanie. Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kolejnym etapem po wyborze dwóch podmiotów będzie rozpoczęcie procesu negocjowania warunków zaangażowania kapitałowego przez powołany zespół we współpracy z doradcą prawno-transakcyjnym. Ostateczna decyzja inwestycyjna zostanie podjęta po zakończeniu negocjacji.
Nowy projekt EMP miałby być realizowany w formule joint venture, a partnerem byłby jeden z azjatyckich koncernów motoryzacyjnych. W przypadku projektu Izery rozważano współpracę z Geely – właścicielem m.in. marki Volvo.
Były premier w rządzie PiS, Mateusz Morawiecki, inicjując projekt Izery, zapowiadał milion samochodów elektrycznych na polskich drogach do 2025 r. Obecnie jest ich nieco ponad 100 tys.
