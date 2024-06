Jednak wewnątrz firmy, która w założeniach ma stworzyć jedno z kół zamachowych elektromobilności w Polsce, napięcie coraz bardziej rośnie. EMP grzeje się w blokach startowych: ma już pozwolenie na budowę fabryki wydane przez prezydenta Jaworzna, które formalne umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, a także wybranego w przetargu wykonawcę – giełdową spółkę Mirbud. – Wszystkie zgromadzone dokumenty i analizy, w tym także wyniki procesu due diligence inwestycji, zostały przekazane przedstawicielom administracji państwowej nadzorującym funkcjonowanie EMP – informowała spółka w ubiegłym miesiącu.

Projekt samochodu i poszczególnych jego komponentów jest gotowy, choć auto, z uwagi na upływ czasu, ma już odbiegać od pierwszej oficjalnej prezentacji wyglądu Izery. Zamawiane jest wyposażenie fabryki, która powinna być gotowa w 23 miesiące od rozpoczęcia prac budowanych. – Jesteśmy w stanie wyprodukować lokalnie zdecydowaną większość komponentów Izery, w tym wszystkie elementy karoserii i wnętrza. To ogromny wkład produkcyjny, który w przyszłości będzie się zwiększał – informuje Piotr Michniuk, PR manager w EMP Poland. Na koniec maja 63 procent tzw. pakietów zakupowych – zestawów dokumentów określających wymagania dla potrzebnych części i komponentów wysłano już do potencjalnych dostawców. 95 procent z nich może być produkowanych w Polsce. Zespół odpowiedzialny w spółce za budowę łańcucha dostaw ma już ok. 270 firm, które wyraziły wstępne zainteresowanie uczestniczeniem w projekcie i zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem potencjału i doświadczenia.

Na rozpoczęcie budowy naciskają zarówno władze miasta, jak i kierownictwo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Jeśli zapadłaby decyzja o rezygnacji z projektu, teren przygotowany pod budowę fabryki Izery zostałby uwolniony pod inne przedsięwzięcia inwestycyjne, jednak poniesione koszty, wysiłek wielu ludzi i stan projektu na dzisiaj raczej zachęcają do tego, żeby ten projekt kontynuować – mówił w rozmowie z Radiem Katowice prezes strefy Rafał Żelazny.

Nerwowi inwestorzy z Chin. Wycofają się ze wsparcia Izery?

Przedstawiciele rządu już kilkakrotnie zapowiadali podjęcie decyzji co do budowy fabryki, ale nic się w tej sprawie nie dzieje. Nie zanosi się także, by decyzja zapadła przed końcem czerwca. Problemem pozostaje także finansowanie projektu. Początkowo miał go wspierać grant w ramach KPO, ale teraz w grę ma wchodzić pożyczka.

Tymczasem coraz bardziej niecierpliwią się Chińczycy z koncernu Geely, który jest technologicznym partnerem przedsięwzięcia. Już w lutym prezes Geely Daniel Li w liście do prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju deklarował jeszcze większe zaangażowanie w projekt Izery, jeśli będzie kontynuowany. Nie dostał konkretnej odpowiedzi. Wkrótce może się wycofać z przedsięwzięcia, bo nagli go czas: Chińczykom spieszy się z ulokowaniem produkcji w Unii Europejskiej, bo Komisja Europejska zapowiada cła na import chińskich elektryków, tańszych od budowanych w Europie i zagrażających rynkowej pozycji europejskich producentów.

Jak informuje EMP, zakład miałby zostać wybudowany w dwóch etapach, z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną 300 tys. samochodów. Pozwolenie zostało wydane dla etapu pierwszego – w tym przypadku powierzchnia zabudowy sięgnie 169 tys. mkw. Do końca 2026 roku zatrudnienie ma sięgnąć 2 tys. osób.