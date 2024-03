Ważą się losy Izery. Wokół projektu coraz większe zniecierpliwienie

Za budową fabryki może przemawiać natomiast obecność Geely, który obok Izery miałby produkować w Jaworznie najprawdopodobniej elektryczne Volvo EX30 i Smarta albo i własnego Zeekra, już sprzedawanego w Europie. Chińczycy przyczyniliby się nie tylko do zwiększenia produkcji i eksportu z Polski samochodów, ale dopełniliby krajowy rynek. Modele Geely stanowiłyby jednak większość produkcji: zabezpieczałoby to wykorzystanie zakładu i możliwości zbytu, czego nie zapewniałaby sama Izera przy dużej konkurencji na rynku. – Wyprodukować da się wszystko, gorzej jest ze sprzedażą takiego produktu – mówił „Rzeczpospolitej” Dariusz Balcerzyk, ekspert Samaru. Oznaczałoby to jednak, że zakład w Jaworznie nie byłby już fabryką polskich elektryków, ale chińskich, z Izerą jako dodatkowym, choć formalnie niezbędnym elementem przedsięwzięcia.

Polski przyczółek

– Dla chińskiego koncernu to może być interesująca opcja zdobycia mocnego przyczółka w Unii Europejskiej. Ale w tej sytuacji trudno spodziewać się, aby tak nagłaśniany przez EMP proces budowy łańcucha dostaw w oparciu o krajowych dostawców został zrealizowany – uważa Jacek Mizak, doradca zarządu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Jego zdaniem, jeśli Geely przejmie kontrolę nad projektem, będzie miało własne pomysły na optymalizację dostaw, niekoniecznie w oparciu o dostawców krajowych.

Lokalizacja produkcji w Polsce to dla Chińczyków szansa na uniknięcie sankcji celnych. Według Ośrodka Studiów Wschodnich władze UE coraz bardziej skłaniają się ku decyzji o nałożeniu restrykcji na import chińskich elektryków. Są przynajmniej o 20 proc. tańsze od europejskich odpowiedników. Według paryskiego École Polytechnique ich konkurencyjność wzmocniła strategiczna polityka Chin, obejmująca wydobycie i rafinację surowców, produkcję, budowę sieci ładowania, tanią energię, a ponadto zachęty do zakupu i recykling w całym cyklu życia elektrycznego samochodu. Zarazem producenci w Chinach są bardziej pionowo zintegrowani z łańcuchem wartości akumulatorów, mając dostęp do surowców.

W rezultacie chińskich aut na prąd przybywa na europejskich rynkach w coraz szybszym tempie. Jeśli według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) w 2019 r. stanowiły one 0,4 proc. sprzedaży aut z napędem bateryjnym w UE, to w 2020 r. było to 1,4 proc., w 2021 r. – 1,7 proc., a z końcem 2022 r. ich udział wzrósł już 3,7 proc. To jeszcze nic, bo prognoza Komisji Europejskiej na 2025 r. zakłada, że sięgnie 15 proc.

Wyścig do dna

– Europa jest otwarta na konkurencję, ale nie na wyścig w stronę dna. To zaburza nasz rynek – ostrzegała już pół roku temu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Teraz KE musi podjąć decyzję, co z chińskim problemem zrobić. Na razie powstrzymuje ją obawa o retorsje w Chinach.