Mirbud wybuduje fabrykę Izery, polskich samochodów elektrycznych

Co do samego auta – w listopadzie 2023 r. zakończono drugą fazę projektową realizowaną we współpracy z Geely i Pininfariną związaną z pierwszym samochodem z gamy modelowej Izery. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie to SUV. Firma ElectroMobility Poland liczy na uruchomienie produkcji w 2026 r.