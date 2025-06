Jednym z kluczowych elementów wychodzenia PKP Cargo na prostą jest sprzedaż zbędnego majątku, w tym posiadanego taboru kolejowego. W związku z tym spółka wystawiała na sprzedaż prawie 10,4 tys. wagonów. Dla porównania, na koniec ubiegłego roku spółka matka posiadała ich 48,3 tys., a cała grupa kapitałowa nieco ponad 52 tys.

Zarząd PKP Cargo informuje, że blisko 80 proc. z wytypowanych do sprzedaży wagonów to najstarsze węglarki z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych. Są one wysoce wyeksploatowane i w bardzo złej kondycji technicznej, bez ważnych przeglądów technicznych i dopuszczeń do użytkowania. Do sprzedaży wytypowano je również ze względu na brak zapotrzebowania na ich pracę.

Sprzedawane przez PKP Cargo wagony mają pójść na złom

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego, Paweł Miłek, wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP Cargo podał, że w przetargu na ich sprzedaż będzie wymagana 100-proc. przedpłata. Ponadto zastrzeżono, że ten tabor musi być zezłomowany. Tym samym potencjalny nabywca nie będzie mógł z powrotem wprowadzić ich do użytkowania.