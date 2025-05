PKP Cargo sprzeda część majątku

W tym roku Euroterminal Sławków nadal chce rozwijać infrastrukturę do przeładunku kontenerów. Wraz z partnerami handlowymi planuje m.in. uruchomić stałe połączenie kolejowe między Sławkowem a słoweńskim portem Koper. Strategicznym udziałowcem Euroterminalu Sławków (81,4 proc. udziałów) jest katowicka Grupa CZH, prowadząca działalność handlową w sektorze hutnictwa i górnictwa, logistyczną i zarządzania nieruchomościami. PKP Cargo i PKP LHS mają po 9,3 proc. udziałów. Wartość nominalna każdego z tych pakietów wynosi 17 mln zł.

Nominalnie większą wartość przedstawiają 50-proc. udziały zależnego PKP Cargo Connect w TPSM. Sięga ona 21,4 mln zł. Pozostałe udziały należą do Grupy CZH. TPSM zanotowały w ubiegłym roku ponad 4 mln zł przychodów, co oznaczało spadek o 26 proc. Co gorsza, poniosły 12,8 mln zł straty netto, wobec 2,1 mln zł zysku netto w 2023 r. To następstwo dużego spadku wpływów z tytułu świadczenia usług przeładunku, logistycznych oraz najmu i dzierżawy.

PKP Cargo sprzeda część taboru i nieruchomości

TPSM informują, że pod koniec 2024 r. doszło do podpisania listu intencyjnego, na mocy którego ma dojść do zmiany ich właściciela. Nabywcą wszystkich udziałów od PKP Cargo Connect i Grupy CZH ma być Euroterminal Sławków. Następnie planowane jest połączenie obu podmiotów, a w konsekwencji likwidacja TPSM.

Zarząd PKP Cargo zamierza również zbyć niewykorzystywany tabor kolejowy oraz część nieruchomości. Ostatnie dane mówią, że na koniec 2024 r., grupa posiadała 1562 lokomotywy, z czego sama spółka matka 1376. To nieco więcej niż rok wcześniej. Minimalnie spadła za to liczba użytkowanych wagonów – było ich 52 039 (48 300 w spółce matce). Ponadto grupa dysponowała 1363 ha gruntów własnych w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawionych od innych podmiotów oraz 681,5 tys. mkw. budynków. Sprzedaż części tego majątku ma przyczynić się do pozyskania pieniędzy na stworzenie w PKP Cargo tzw. zapasu płynnościowego na kolejne miesiące.

Ubiegły rok grupa zamknęła 4,46 mld zł przychodów, co oznaczało spadek o 18,8 proc. Strata netto sięgnęła 2,41 mld zł wobec 82,1 mln zł zysku netto w 2023 r. Wyniki za I kwartał spółka planuje opublikować 30 maja.