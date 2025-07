– W kwietniu, kiedy zapowiedziano obniżkę, oprocentowanie kredytów nieznacznie spadło – z 7,6 do 7,4 proc. Ale nie był to przełomowy moment. Nabywcy kalkulują i czekają na głębsze zmiany – ocenia Ewa Palus. – Dodatkowo aż 80 proc. udzielanych kredytów hipotecznych to dziś kredyty o okresowo stałej stopie. Klienci, którzy wybierają taki kredyt, nie mogą liczyć na szybkie refinansowanie. Wolą poczekać, aż stopy procentowe spadną jeszcze bardziej i wtedy zdecydować się na transakcję.

Obniżka stóp. Początek procesu

Zdaniem Roberta Chojnackiego, założyciela portalu Tabelaofert.pl, lipcowa decyzja RPP to początek dłuższego procesu. – W ciągu sześciu miesięcy spodziewam się dalszych obniżek stóp do poziomu 4 proc. Kredyty hipoteczne powinny stopniowo tanieć, a realne ożywienie na rynku mieszkaniowym może nastąpić dopiero w czwartym kwartale – przewiduje Chojnacki.

Klienci się nie spieszą

Zdaniem Chojnackiego w najbliższych tygodniach nie ma się co spodziewać boomu na rynku mieszkań. – Oferta mieszkań jest rekordowa. Klienci wiedzą, że mogą poczekać. Nie ma presji, że wymarzone mieszkanie zaraz zniknie z rynku. Jeśli jedno się sprzeda, pojawi się kolejne. Taki komfort dla nabywców to nowość – podkreśla.