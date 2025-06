Kolejny postulat dotyczy natychmiastowego rozpoczęcia realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak CPK, budowa i modernizacja terminali przeładunkowych oraz rewitalizacja linii kolejowych o potencjale towarowym. Związkowcy domagają się też określenia przez rząd potrzeb transportowych kraju w zakresie przewozu surowców strategicznych.

Po raz kolejny zwrócili uwagę na problem wysokich opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. „Obecnie obowiązujące stawki należą do najwyższych w Europie, co skutkuje utratą konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego” – twierdzą związkowcy. W efekcie domagają się ich obniżenia, a ponadto wprowadzenia preferencyjnych warunków do transportu ładunków masowych i rozproszonych. Wreszcie w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu chcą, aby minister obrony narodowej określił potrzeby transportowe w zakresie logistyki wojskowej i zapewnił ich finansowanie.

Według zarządu PKP Cargo liczba zwolnionych może być mniejsza niż założono

Kilka dni po podjęciu uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w PKP Cargo, doszło do spotkania zarządu ze związkowcami. Związki, oprócz sprzeciwu wobec działań zmierzających do kolejnego ograniczenia liczby zatrudnionych, zaznaczyły, że chcą zapoznać się z założeniami planu restrukturyzacyjnego. Ten ma być jednak gotowy dopiero 30 czerwca. Co więcej, plan restrukturyzacyjny powinien uwzględnić proponowane działania oszczędnościowe, a to oznacza, że zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych musi zostać opublikowany i skonsultowany ze związkowcami jeszcze przed jego złożeniem.

PKP Cargo w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące zwolnień grupowych podkreśla, że obecna sytuacja spółki nadal jest trudna. „Na przestrzeni ostatnich miesięcy pogorszyła się sytuacja rynkowa, widzimy dużo wyższy spadek przewozów i cen na rynku. Rynek kolejowych przewozów towarowych wyraźnie hamuje w Polsce i większości krajów Europy, co szczególnie widać od początku roku” – informuje spółka. Dodaje, że w ostatnich czterech miesiącach zanotowała prawie 5-proc. spadek przewiezionej masy towarowej, licząc rok do roku. Ponadto musiała sobie radzić z wieloletnimi zaniedbaniami, których naprawa będzie trwała dłużej niż kilka czy kilkanaście miesięcy.

„Nadal nie udało nam się namówić do powrotu dużej części klientów, których utraciliśmy w wyniku tzw. decyzji węglowej i sposobu jej wykonania przez zarządy z lat 2022–2023. Niestety, część z nich wypracowała trwałe alternatywy – wybrała transport drogowy lub powołała własne spółki przewozowe” – zauważa PKP Cargo. Spółka przypomina, że informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych nie oznacza jeszcze ich formalnego rozpoczęcia. Na razie jedynie rozpoczęto konsultacje.

„To, czy oba zaproponowane etapy zwolnień grupowych zostaną zrealizowane, oraz jaki kształt mogą mieć zwolnienia, zależy od wyniku konsultacji ze związkami zawodowymi, sytuacji rynkowej, wsparcia finansowego, które otrzyma spółka, oraz kondycji rynku przewozów towarowych. Możliwe, że redukcje zatrudnienia proponowane na przyszły rok nie będą konieczne, jeżeli na rynku dostępna będzie większa liczba przewozów, np. zleceń związanych z kontraktami infrastrukturalnymi lub przewozami intermodalnymi” – twierdzi PKP Cargo.