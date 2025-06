Eurostar poinformował, że zaleca pasażerom przełożenie podróży. Opóźnienia dotyczą obu kierunków na liniach łączących Londyn z Paryżem, Brukselą i Amsterdamem.

Zakłócenia rozpoczęły się we wtorek, gdy dwie osoby zginęły w oddzielnych incydentach na linii LGV Nord. W środę sytuacja pogorszyła się po kradzieży kabli na tej samej trasie. Do kradzieży doszło w pobliżu Lille – według francuskich mediów złodzieje zabrali około 600 metrów miedzianego przewodu. Spowodowało to konieczność przekierowania pociągów i wydłużenie czasu podróży.

Choć linia została już naprawiona, nie należy spodziewać się całkowitego przywrócenia rozkładu w środę. Eurostar zapewnia, że nie przewiduje kolejnych odwołań.