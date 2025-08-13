PKP Intercity traci monopol na najbardziej lukratywnej trasie w Polsce

PKP Intercity traci monopol na przewozy pasażerskie na jednej z najbardziej lukratywnych tras. Już w przyszłym miesiącu pomiędzy Krakowem a Warszawą zacznie kursować czeski RegioJet. Informacja o nowej relacji pojawiła się na Portalu Pasażera, oficjalnej stronie należącej do zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki Polskie Linie Kolejowe, która przydziela przewoźnikom miejsce na torach.

Pierwszy kurs RegioJet widnieje z datą 18 września. Pociąg nr 3104 wyjeżdża ze stacji Kraków Główny o 8:49, przyjeżdża do Warszawy Centralnej o 11:54. Godzinę przed nim oraz godzinę po nim do Warszawy jedzie pendolino. Jest o pół godziny szybsze.

Czesi każą czekać na oficjalne informacje o połączeniu kolejowym Kraków-Warszawa

W rozkładzie dla RegioJet nie ma jeszcze ustalonej godziny na powrót z Warszawy do Krakowa. Należy przypuszczać, że ta informacja wkrótce się pojawi.

Oficjalnie Czesi nie informują jeszcze o uruchomieniu pierwszego wewnętrznego połączenia w Polsce. W środę infolinia RegioJet nie potwierdziła nam jeszcze pociągu z Krakowa do Warszawy. Natomiast przedstawiciel przewoźnika w Polsce Michał Plaza stwierdził, że trzeba czekać na komunikat spółki.