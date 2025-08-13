PKP Intercity traci monopol na najbardziej lukratywnej trasie w Polsce

Rzeczpospolita
Czeski RegioJet zacznie wozić pasażerów pomiędzy Krakowem a Warszawą od września 2025 r. – ustaliła „Rzeczpospolita”. W perspektywie konkurencja dla PKP Intercity pojawi się również na innych trasach.

Aktualizacja: 13.08.2025 13:48 Publikacja: 13.08.2025 13:04

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

PKP Intercity traci monopol na przewozy pasażerskie na jednej z najbardziej lukratywnych tras. Już w przyszłym miesiącu pomiędzy Krakowem a Warszawą zacznie kursować czeski RegioJet. Informacja o nowej relacji pojawiła się na Portalu Pasażera, oficjalnej stronie należącej do zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki Polskie Linie Kolejowe, która przydziela przewoźnikom miejsce na torach. 

Pierwszy kurs RegioJet widnieje z datą 18 września. Pociąg nr 3104 wyjeżdża ze stacji Kraków Główny o 8:49, przyjeżdża do Warszawy Centralnej o 11:54. Godzinę przed nim oraz godzinę po nim do Warszawy jedzie pendolino. Jest o pół godziny szybsze.

Czesi każą czekać na oficjalne informacje o połączeniu kolejowym Kraków-Warszawa

W rozkładzie dla RegioJet nie ma jeszcze ustalonej godziny na powrót z Warszawy do Krakowa. Należy przypuszczać, że ta informacja wkrótce się pojawi.

Oficjalnie Czesi nie informują jeszcze o uruchomieniu pierwszego wewnętrznego połączenia w Polsce. W środę infolinia RegioJet nie potwierdziła nam jeszcze pociągu z Krakowa do Warszawy. Natomiast przedstawiciel przewoźnika w Polsce Michał Plaza stwierdził, że trzeba czekać na komunikat spółki.

RegioJet już od dłuższego czasu przygotowuje się do polskich torów. Rok temu złożył do regulatora rynku – Urzędu Transportu Kolejowego 9 wniosków w sprawie pasażerskich połączeń komercyjnych na polskich trasach krajowych. Siedem dotyczyło codziennych (1 para pociągów) połączeń Kraków – Gdynia – Kraków (o różnych godzinach), natomiast dwa pozostałe – codziennych relacji Kraków – Warszawa – Kraków oraz Warszawa – Gdynia – Warszawa.

Jest zgoda na więcej tras dla RegioJet w Polsce

Jak dowiedzieliśmy się w UTK, w ostatnich latach urząd wydał kilkanaście decyzji dotyczących otwartego dostępu, które umożliwiają RegioJet wykonywanie otwartego dostępu m.in. w relacji Kraków – Warszawa, także jako część dłuższej trasy objętej decyzją (np. Kraków – Gdynia). - Uruchomienie takich połączeń jest możliwe już od kilku lat. Najnowsze decyzje umożliwiają RegioJet wykonywanie przewozów nawet do 2035 r. Po uzyskaniu decyzji dotyczącej otwartego dostępu, aplikant zawiera z zarządcą infrastruktury umowę o przydzielenie zdolności przepustowej, na podstawie której możliwe jest składanie konkretnych wniosków dotyczących konstrukcji rozkładu jazdy – informuje rzecznik UTK Tomasz Frankowski. Oprócz trasy Kraków-Warszawa, RegioJet ma zgodę na przewozy pasażerów m.in. w relacjach: Kraków-Split/Rijeka, Praga-Przemyśl, Przemyśl-Hannover, Warszawa-Berlin, Warszawa-Brenner/Landeck-Zams, Warszawa-Oostende, Warszawa-Wiedeń, Wiedeń-Przemyśl.

Do Polski przymierzają się także inni zagraniczni przewoźnicy. Decyzje dotyczące otwartego dostępu otrzymał od UTK LeoExpress (przewozy na trasach Kraków-Praga, Praga-Medyka, Praga-Terespol, Wrocław-Praga, Kraków-Warszawa), FlixTrain (Warszawa-Berlin) oraz Gepard Express (Praga-Medyka, Split-Wilno, Praga-Terespol, Praga-Wilno). 

PKP Intercity traci monopol

Jednak to RegioJet zrobiłby przełom, bo do tej pory monopol PKP Intercity był skutecznie broniony: konkurencyjni zagraniczni przewoźnicy byli zniechęcani przedłużającym się postępowaniem i późnym wydawaniem zezwoleń lub administracyjnym ograniczaniem składanej oferty, albo też blokowani brakiem zgody. Przykładowo jeśli w latach 2017 – 2023 wydano zagranicznym przewoźnikom 30 decyzji dotyczących wnioskowanych przez nich połączeń – w tym jedynie 4 odmowne a 3 postępowania umorzono, to 23 były pozytywne. Jednak potencjalna konkurencja ostatecznie z nich nie skorzystała.

Trasy dla których UTK wydał decyzje o otwartym dostępie, stan na czerwiec 2025 r.

Trasy dla których UTK wydał decyzje o otwartym dostępie, stan na czerwiec 2025 r.

Foto: Urząd Transportu Kolejowego

Dopiero w ubiegłym roku PKP Intercity przestało blokować potencjalnych rywali wnioskami o badanie równowagi ekonomicznej. Tymczasem o głębokiej potrzebie konkurencji w przewozach dalekobieżnych mówi się od lat: przyniosłaby wzrost liczby połączeń, poprawę komfortu podróży, nowe usługi pokładowe, a przede wszystkim rozsądne ceny. Ich spadek mógłby sprawić, że dotowane pociągi TLK/IC, zamiast kursować na lukratywnych trasach biznesowych, mogłyby obsługiwać relacje niemogące obejść się bez wsparcia dotacjami z budżetu państwa. Do tej pory taką perspektywę blokowała jednak chęć utrzymywania państwowego monopolu.

Źródło: rp.pl

