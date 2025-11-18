11 min. 50 sek.

Dywersja na kolei, Trump poprze sankcje na partnerów Rosji i apel von der Leyen

Akty dywersji na polskiej kolei, presja USA na kraje współpracujące z Rosją oraz apel Ursuli von der Leyen o pilne wsparcie Ukrainy. Tymczasem RegioJet oskarża Polskę o blokowanie ekspansji na rynku kolejowym.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Akt dywersji na polskiej kolei zagraża bezpieczeństwu

W niedzielę wieczorem maszynista na trasie Warszawa–Lublin zauważył uszkodzone torowisko w miejscowości Mika. Premier Donald Tusk poinformował, że była to celowa eksplozja ładunku wybuchowego. Służby wykryły również drugą próbę destabilizacji infrastruktury kolejowej na tym samym odcinku. Minister Marcin Kierwiński ujawnił dodatkowe dwa incydenty: przeciętą metalową obejmę na torach i uszkodzenie trakcji energetycznej na długości 60 metrów. To kolejny sygnał, że Polska staje się celem działań sabotażowych wymierzonych w kluczową infrastrukturę.

Czeski RegioJet skarży się na Polskę i zaostrza konkurencję

RegioJet zwiększa liczbę połączeń między Warszawą a Krakowem, oferując bilety od 9 zł. Jednocześnie przewoźnik zarzuca PKP SA i PKP PLK utrudnianie działalności – od blokowania powierzchni reklamowych po celowe spowalnianie pociągów. Firma szykuje skargi do Komisji Europejskiej. Na rynek wchodzi również Leo Express, co zapowiada ostrą walkę konkurencyjną i niższe ceny dla pasażerów.