W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W niedzielę wieczorem maszynista na trasie Warszawa–Lublin zauważył uszkodzone torowisko w miejscowości Mika. Premier Donald Tusk poinformował, że była to celowa eksplozja ładunku wybuchowego. Służby wykryły również drugą próbę destabilizacji infrastruktury kolejowej na tym samym odcinku. Minister Marcin Kierwiński ujawnił dodatkowe dwa incydenty: przeciętą metalową obejmę na torach i uszkodzenie trakcji energetycznej na długości 60 metrów. To kolejny sygnał, że Polska staje się celem działań sabotażowych wymierzonych w kluczową infrastrukturę.
RegioJet zwiększa liczbę połączeń między Warszawą a Krakowem, oferując bilety od 9 zł. Jednocześnie przewoźnik zarzuca PKP SA i PKP PLK utrudnianie działalności – od blokowania powierzchni reklamowych po celowe spowalnianie pociągów. Firma szykuje skargi do Komisji Europejskiej. Na rynek wchodzi również Leo Express, co zapowiada ostrą walkę konkurencyjną i niższe ceny dla pasażerów.
Prezydent Donald Trump zapowiedział, że nie zablokuje ustawy wprowadzającej sankcje wtórne na kraje handlujące z Rosją. To poważny sygnał dla Chin, Indii, Turcji i części państw Europy nadal kupujących rosyjskie surowce energetyczne. Nowe sankcje mogą znacząco zmienić globalny handel ropą i gazem.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie UE do uzgodnienia 136 mld euro wsparcia dla Ukrainy na lata 2025–2027. Wskazała trzy możliwe modele finansowania: dobrowolne składki, wspólny unijny dług lub pożyczkę zabezpieczoną zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Państwa członkowskie mają czas na kompromis do grudnia.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
