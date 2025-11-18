Reklama
11 min. 50 sek.

Dywersja na kolei, Trump poprze sankcje na partnerów Rosji i apel von der Leyen

Akty dywersji na polskiej kolei, presja USA na kraje współpracujące z Rosją oraz apel Ursuli von der Leyen o pilne wsparcie Ukrainy. Tymczasem RegioJet oskarża Polskę o blokowanie ekspansji na rynku kolejowym.

Publikacja: 18.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Akt dywersji na polskiej kolei zagraża bezpieczeństwu

W niedzielę wieczorem maszynista na trasie Warszawa–Lublin zauważył uszkodzone torowisko w miejscowości Mika. Premier Donald Tusk poinformował, że była to celowa eksplozja ładunku wybuchowego. Służby wykryły również drugą próbę destabilizacji infrastruktury kolejowej na tym samym odcinku. Minister Marcin Kierwiński ujawnił dodatkowe dwa incydenty: przeciętą metalową obejmę na torach i uszkodzenie trakcji energetycznej na długości 60 metrów. To kolejny sygnał, że Polska staje się celem działań sabotażowych wymierzonych w kluczową infrastrukturę.

Dywersja na kolei. Prokuratura wszczyna śledztwo ws. aktów terroryzmu, Donald Tusk zapowiada inny ruch

Czeski RegioJet skarży się na Polskę i zaostrza konkurencję

RegioJet zwiększa liczbę połączeń między Warszawą a Krakowem, oferując bilety od 9 zł. Jednocześnie przewoźnik zarzuca PKP SA i PKP PLK utrudnianie działalności – od blokowania powierzchni reklamowych po celowe spowalnianie pociągów. Firma szykuje skargi do Komisji Europejskiej. Na rynek wchodzi również Leo Express, co zapowiada ostrą walkę konkurencyjną i niższe ceny dla pasażerów.

USA szykują sankcje wtórne na partnerów Rosji

Prezydent Donald Trump zapowiedział, że nie zablokuje ustawy wprowadzającej sankcje wtórne na kraje handlujące z Rosją. To poważny sygnał dla Chin, Indii, Turcji i części państw Europy nadal kupujących rosyjskie surowce energetyczne. Nowe sankcje mogą znacząco zmienić globalny handel ropą i gazem.

USA nałożą wysokie cła na państwa, kupujące ropę od Rosji? Jest deklaracja Donalda Trumpa

Von der Leyen apeluje o miliardowe wsparcie dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie UE do uzgodnienia 136 mld euro wsparcia dla Ukrainy na lata 2025–2027. Wskazała trzy możliwe modele finansowania: dobrowolne składki, wspólny unijny dług lub pożyczkę zabezpieczoną zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Państwa członkowskie mają czas na kompromis do grudnia.

Walka o rosyjskie aktywa. Bruksela kontra Bruksela

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

