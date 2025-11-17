Reklama
USA nałożą wysokie cła na państwa, kupujące ropę od Rosji? Jest deklaracja Donalda Trumpa

- Republikanie przedstawiają ustawę, która nakłada bardzo surowe sankcje, etc. na państwa robiące interesy z Rosją - mówił Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem na Florydę. - Słyszałem o tym i nie mam z tym problemu – dodał.

Publikacja: 17.11.2025 06:08

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Trump mówił też, że sam sugerował, iż każdy kraj, który robi interesy z Rosją, powinien być objęty ostrymi sankcjami. – Mogą do tego dodać Iran – stwierdził też, nie rozwijając tej myśli. Z kontekstu wynika jednak, że sankcje mogłyby zostać nałożone również na kraje, które kupują ropę od Iranu (podobnie jak rosyjska ropa jest ona objęta amerykańskimi sankcjami). 

USA będą nakładać 500-procentowe cło na kraje, które sprowadzają ropę z Rosji?

Jak pisze Bloomberg, ustawa, o której mówi Trump, to projekt przygotowany przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama i demokratycznego senatora Richarda Blumenthala, który pojawił się wiosną tego roku. Ustawa przewiduje, że prezydent USA mógłby nałożyć tzw. cła wtórne w wysokości do 500 proc. na import do Stanów Zjednoczonych towarów z państw, które kupują rosyjską ropę i gaz oraz tych, które w niewystarczający sposób wspierają Ukrainę. 

Głównymi odbiorcami ropy z Rosji są dziś Chiny i Indie. Z kolei rosyjski gaz płynie m.in. na Węgry i Słowację. 

W październiku o tym, że Senat jest gotów głosować nad ustawą Grahama i Blumenthala, mówił lider większości w Senacie, senator Partii Republikańskiej John Thune. Thune nie wskazał jednak żadnej perspektywy czasowej, w jakiej takie głosowanie miałoby się odbyć. 

25 proc.

Cło w takiej wysokości USA nałożyły na Indie za sprowadzanie rosyjskiej ropy

Wypowiedź sugerująca poparcie dla projektu umożliwiającego nałożenie sankcji wtórnych na kraje kupujące rosyjską ropę pojawiła się w momencie, gdy Rosjanie prowadzą ofensywę w Donbasie, której celem ma być zajęcie Pokrowska, co umożliwiłoby rosyjskiej armii dalszą ofensywę w kierunku administracyjnej granicy obwodu donieckiego. Wcześniej Władimir Putin sygnalizował Donaldowi Trumpowi, że Rosja uzależnia zgodę na wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie od wycofania się ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części Donbasu. 

Kongresmeni, którzy są zwolennikami ustawy umożliwiającej nałożenie sankcji wtórnych na kraje kupujące rosyjskie surowce energetyczne przekonują, że potrzebne jest wywarcie dodatkowej presji na Rosję, która nie chce podjąć rozmów pokojowych z Ukrainą i przedłuża konflikt, mimo że USA i Ukraina proponują zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu.  

USA nałożyły już sankcje wtórne na Indie za sprowadzanie ropy z Rosji

USA nałożyły już sankcje wtórne na Indie za to, że kraj ten kupuje ropę z Rosji. W sierpniu 2025 roku Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze podnoszące do 50 proc. nałożone wcześniej na Indie 25-procentowe cła odwetowe, uzasadniając to chęcią ukarania państwa za „pośrednie wspieranie rosyjskiej machiny wojennej”. Trump nie zdecydował się jednak na taki krok pod adresem Chin. 

W październiku Trump przekonywał, że cła nałożone na Indie przyniosły efekt i że kraj ten „znacząco zmniejszył” ilość ropy sprowadzanej z Rosji. Jak dodał, może to skutkować rychłym obniżeniem ceł nałożonych na Indie. 

Źródło: rp.pl

