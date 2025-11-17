Aktualizacja: 17.11.2025 06:42 Publikacja: 17.11.2025 06:08
Władimir Putin i Xi Jinping
Foto: PAP/EPA
Trump mówił też, że sam sugerował, iż każdy kraj, który robi interesy z Rosją, powinien być objęty ostrymi sankcjami. – Mogą do tego dodać Iran – stwierdził też, nie rozwijając tej myśli. Z kontekstu wynika jednak, że sankcje mogłyby zostać nałożone również na kraje, które kupują ropę od Iranu (podobnie jak rosyjska ropa jest ona objęta amerykańskimi sankcjami).
Jak pisze Bloomberg, ustawa, o której mówi Trump, to projekt przygotowany przez republikańskiego senatora Lindseya Grahama i demokratycznego senatora Richarda Blumenthala, który pojawił się wiosną tego roku. Ustawa przewiduje, że prezydent USA mógłby nałożyć tzw. cła wtórne w wysokości do 500 proc. na import do Stanów Zjednoczonych towarów z państw, które kupują rosyjską ropę i gaz oraz tych, które w niewystarczający sposób wspierają Ukrainę.
Głównymi odbiorcami ropy z Rosji są dziś Chiny i Indie. Z kolei rosyjski gaz płynie m.in. na Węgry i Słowację.
W październiku o tym, że Senat jest gotów głosować nad ustawą Grahama i Blumenthala, mówił lider większości w Senacie, senator Partii Republikańskiej John Thune. Thune nie wskazał jednak żadnej perspektywy czasowej, w jakiej takie głosowanie miałoby się odbyć.
Wypowiedź sugerująca poparcie dla projektu umożliwiającego nałożenie sankcji wtórnych na kraje kupujące rosyjską ropę pojawiła się w momencie, gdy Rosjanie prowadzą ofensywę w Donbasie, której celem ma być zajęcie Pokrowska, co umożliwiłoby rosyjskiej armii dalszą ofensywę w kierunku administracyjnej granicy obwodu donieckiego. Wcześniej Władimir Putin sygnalizował Donaldowi Trumpowi, że Rosja uzależnia zgodę na wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie od wycofania się ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze przez nią części Donbasu.
Kongresmeni, którzy są zwolennikami ustawy umożliwiającej nałożenie sankcji wtórnych na kraje kupujące rosyjskie surowce energetyczne przekonują, że potrzebne jest wywarcie dodatkowej presji na Rosję, która nie chce podjąć rozmów pokojowych z Ukrainą i przedłuża konflikt, mimo że USA i Ukraina proponują zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu.
Czytaj więcej
Zaciska się surowcowa pętla na gardle Kremla. Największy sojusznik – Chiny – gwałtownie ogranicza...
USA nałożyły już sankcje wtórne na Indie za to, że kraj ten kupuje ropę z Rosji. W sierpniu 2025 roku Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze podnoszące do 50 proc. nałożone wcześniej na Indie 25-procentowe cła odwetowe, uzasadniając to chęcią ukarania państwa za „pośrednie wspieranie rosyjskiej machiny wojennej”. Trump nie zdecydował się jednak na taki krok pod adresem Chin.
W październiku Trump przekonywał, że cła nałożone na Indie przyniosły efekt i że kraj ten „znacząco zmniejszył” ilość ropy sprowadzanej z Rosji. Jak dodał, może to skutkować rychłym obniżeniem ceł nałożonych na Indie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trump mówił też, że sam sugerował, iż każdy kraj, który robi interesy z Rosją, powinien być objęty ostrymi sankcjami. – Mogą do tego dodać Iran – stwierdził też, nie rozwijając tej myśli. Z kontekstu wynika jednak, że sankcje mogłyby zostać nałożone również na kraje, które kupują ropę od Iranu (podobnie jak rosyjska ropa jest ona objęta amerykańskimi sankcjami).
Ambasador Japonii Kenji Kanasugi w Pekinie został wezwany przez chiński MSZ w związku z wypowiedzią premier Japo...
Oficjalny dziennik Komunistycznej Partii Chin „People's Daily” zarzuca Japonii ożywianie militaryzmu z czasów wo...
250 tys. juanów (ok. 35 tys. dolarów) nagrody oferuje chińska policja za pomoc w ujęciu dwóch tajwańskich influe...
Sekretarz stanu USA Marco Rubio po szczycie szefów dyplomacji grupy G7 w Kanadzie odpierał zarzuty dotyczące ata...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Po tym jak premier Japonii Sanae Takaichi na forum japońskiego parlamentu stwierdziła, że chiński atak na Tajwan...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas