Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kroki proponuje Komisja Europejska w celu poprawy mobilności wojskowej?

Jakie bariery obecnie utrudniają szybki przerzut wojsk w Europie?

Jakie zmiany w biurokracji i infrastrukturze są przewidywane w unijnym planie ReArm Europe Readiness 2030?

Jakie działania podejmuje Polska w zakresie poprawy infrastruktury dla mobilności wojskowej?

Przerzut brygady, czyli kilku tysięcy żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem, np. z Francji do krajów bałtyckich, po prawie czterech latach od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę powinien być rzeczą prostą i zajmować kilkadziesiąt godzin. Ale obecnie tak nie jest i może to zająć nawet kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt dni. Przeszkodą jest m.in. rozbudowana biurokracja w poszczególnych krajach, ale też ograniczenia infrastruktury (np. zbyt mała nośność mostów) czy brak sprzętu do transportu.

To ma się zmienić. W ramach unijnego planu ReArm Europe Readiness 2030 Komisja proponuje pakiet rozwiązań dotyczący mobilności wojskowej. Dotyczą one kilku obszarów.

Sześć godzin na notyfikację

Podstawą ma być zmniejszenie biurokracji potrzebnej do przerzutu wojsk. W każdym z 27 państw członkowskich ma zostać powołany koordynator, który będzie odpowiadał za kontakty ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Ujednolicona ma zostać dokumentacja. W czasie pokoju państwa będą miały maksymalnie trzy dni na wydanie zgody bądź odmowy takiego przejazdu. Z kolei po wprowadzeniu „stanu alarmowego” przez polityków, do przerzutu wojsk przez dany kraj będzie wystarczała notyfikacja wysłana na sześć godzin przed transferem.

Komisja Europejska chce również, by zwiększona została pula dostępnych środków na inwestycje infrastrukturalne związane z przerzutem wojsk, ale które będą w dużej mierze podwójnego zastosowania – przez większość czasu będą z nich korzystali cywile. Do tej pory skierowano na takie cele niecałe 2 mld euro, z których m.in. zwiększono nośność mostów w Polsce na jednej z autostrad. W przyszłej perspektywie budżetowej ma to być co najmniej 10-krotnie więcej. Zidentyfikowano już ponad 500 inwestycji tego typu, które powinny zostać przeprowadzone w najbliższych latach.