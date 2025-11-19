Aktualizacja: 19.11.2025 10:23 Publikacja: 19.11.2025 10:07
Czołg M1A1 Abrams z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej nazwany Sitek-21 na cześć Mateusza Sitka na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2024 r.
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Przerzut brygady, czyli kilku tysięcy żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem, np. z Francji do krajów bałtyckich, po prawie czterech latach od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę powinien być rzeczą prostą i zajmować kilkadziesiąt godzin. Ale obecnie tak nie jest i może to zająć nawet kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt dni. Przeszkodą jest m.in. rozbudowana biurokracja w poszczególnych krajach, ale też ograniczenia infrastruktury (np. zbyt mała nośność mostów) czy brak sprzętu do transportu.
To ma się zmienić. W ramach unijnego planu ReArm Europe Readiness 2030 Komisja proponuje pakiet rozwiązań dotyczący mobilności wojskowej. Dotyczą one kilku obszarów.
Podstawą ma być zmniejszenie biurokracji potrzebnej do przerzutu wojsk. W każdym z 27 państw członkowskich ma zostać powołany koordynator, który będzie odpowiadał za kontakty ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Ujednolicona ma zostać dokumentacja. W czasie pokoju państwa będą miały maksymalnie trzy dni na wydanie zgody bądź odmowy takiego przejazdu. Z kolei po wprowadzeniu „stanu alarmowego” przez polityków, do przerzutu wojsk przez dany kraj będzie wystarczała notyfikacja wysłana na sześć godzin przed transferem.
Komisja Europejska chce również, by zwiększona została pula dostępnych środków na inwestycje infrastrukturalne związane z przerzutem wojsk, ale które będą w dużej mierze podwójnego zastosowania – przez większość czasu będą z nich korzystali cywile. Do tej pory skierowano na takie cele niecałe 2 mld euro, z których m.in. zwiększono nośność mostów w Polsce na jednej z autostrad. W przyszłej perspektywie budżetowej ma to być co najmniej 10-krotnie więcej. Zidentyfikowano już ponad 500 inwestycji tego typu, które powinny zostać przeprowadzone w najbliższych latach.
Wśród innych rozwiązań jest m.in. utworzenie tzw. zasobu solidarnościowego (solidarity pool) sprzętu, z którego poszczególne kraje mogłyby korzystać w zależności od potrzeby. Takie rozwiązanie już teraz funkcjonuje w obronie cywilnej m.in. w przypadku sprzętu do gaszenia pożarów. W przypadku mobilności wojskowej jednym z pomysłów unijnych urzędników jest zakontraktowanie w komercyjnych firmach cywilnych samolotów, które byłyby w trybie „stand by”.
Warto jednak pamiętać, że teraz nad tą propozycją będą debatować państwa członkowskie. Ile to może potrwać? – Co najmniej rok. A to i tak wydaje się optymistyczne założenie – mówi „Rzeczpospolitej” jedna z urzędniczek w Komisji Europejskiej, która pracuje nad tymi rozwiązaniami.
Co ciekawe, o potrzebie zwiększenia mobilności wojskowej Sojusz Północnoatlantycki mówi od lat. Szczególnie głośnym adwokatem tej sprawy jest amerykański gen. Ben Hodges, który był głównodowodzącym wojsk NATO w Europie. Wydaje się, że to właśnie UE jest tą instytucją, która może problem rozwiązać, ponieważ w dużej mierze dotyczy on regulacji i ujednolicenia zasad.
Czytaj więcej
MON wnioskuje do Ministerstwa Infrastruktury o dodatkowe pieniądze na inwestycje w linie kolejowe...
Z kolei w Polsce w tym roku powstała koncepcja Paktu dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe, w której są wskazane wąskie gardła w infrastrukturze transportowej, które wymagają inwestycji. Chodzi m.in. o linie kolejowe, których na sześciu odcinkach: Lipusz–Bytów–Korzybie, Gdynia Port–Bydgoszcz, Ustka–Piła Główna, Wysoka Kamienna–Płoty, Ełk–Olecko i Ełk–Trakiszki czy też rozbudowę portów (m.in. w Ustce) i dostosowanie infrastruktury drogowej (m.in. Droga Czerwona w Gdyni). Na ten ostatni projekt przeznaczono już 5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przerzut brygady, czyli kilku tysięcy żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem, np. z Francji do krajów bałtyckich, po prawie czterech latach od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę powinien być rzeczą prostą i zajmować kilkadziesiąt godzin. Ale obecnie tak nie jest i może to zająć nawet kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt dni. Przeszkodą jest m.in. rozbudowana biurokracja w poszczególnych krajach, ale też ograniczenia infrastruktury (np. zbyt mała nośność mostów) czy brak sprzętu do transportu.
„Panie Prezydencie, dziś i jutro ogłosimy, że zwiększymy te 600 miliardów do prawie 1 biliona dolarów na inwesty...
Węgierski premier chce przed przyszłorocznymi wyborami sięgnąć po swoją starą sztuczkę, czyli zwiększyć wydatki...
Polska gospodarka urośnie realnie w latach 2025-2027 niemal najmocniej spośród wszystkich krajów Unii Europejski...
Start programu Innovate Poland wzbudził emocje wśród inwestorów i innowatorów. Domagają się głębszych zmian. Min...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Nad Wisłą mają powstać kolejne firmy o potencjale jak InPost, czy Eleven Labs. W przyszłości byłyby kołem zamach...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas