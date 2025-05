Kluczowa mobilność wojskowa

To kolejny krok, który ma przyspieszyć możliwości mobilności wojskowej w północnej Polsce. Już wcześniej wskazywano na priorytety w inwestycje drogowe, m.in. Drogę Czerwoną w Gdyni czy tzw. Estakadę Kwiatkowskiego, które są niezbędne dla dobrego skomunikowania portu z siecią drogową. Obecnie to właśnie do portów w Gdańsku i Gdyni przypływają statki z uzbrojeniem i amunicją, które kupuje Polska.

Czemu ma służyć to pismo? – To pozwoli instytucjom odpowiedzialnym za planowanie i realizację projektów lepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań. Dokument będzie również pomocny przy wyborze inwestycji, które mogą zostać sfinansowane w ramach tworzącego się Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) – wyjaśnia doradca ministra obrony Maciej Samsonowicz, który koordynuje projekt Pakt dla Bezpieczeństwa Polski – Pomorze Środkowe. – Wskazana w raporcie potrzeba wdrożenia systemów antydronowych to jednoznaczny sygnał, że państwo myśli kompleksowo o współczesnych wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa, zarówno infrastrukturalnego, jak i technologicznego – dodaje.

Na sfinansowanie tych inwestycji bądź ich części, które jeszcze nie mają finansowania, potrzeba co najmniej kilkunaście miliardów złotych. Wstępne przymiarki mówią o tym, że np. Port w Ustce, który ma już zapewnioną część finansowania z Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej (ok. 1,4 mld zł), powinien zostać dofinansowany także z FBiO. Ten Fundusz ma mieć do dyspozycji 25 mld zł przesuniętych z finansowanego przez UE Krajowego Planu Odbudowy. Z tym że na razie projekt jeszcze nie dostał zielonego światła z Brukseli, a krajowa praca legislacyjna w tym obszarze powinna się zakończyć jesienią.

O tym, że zdolność do przerzutu wojsk jest kluczowa, mówi się w NATO już co najmniej od kilku lat. Szczególnie głośno robił to m.in. amerykański gen. Ben Hodges. Właśnie po to, by sprawdzić drogi i wytrzymałość mostów, organizowane są regularne ćwiczenia polegające na przerzucie wojsk do wschodniej Polski.

Oprócz prac nad infrastrukturą dużą bolączką, jeśli chodzi o przejazdy sojuszniczych wojsk w Europie i ich przerzut z Zachodu na Wschód, jest biurokracja. Przejazd wojsk jest w różny sposób regulowany w różnych krajach. Te regulacje najpewniej zostaną wkrótce ujednolicone na poziomie unijnym, co ma znacznie przyspieszyć przemarsz żołnierzy. Ale jeśli odpowiednio nie przygotujemy infrastruktury transportowej, to nasi sojusznicy mogą mieć problem, by w razie kryzysu przyjść nam z pomocą.