Rzeczpospolita
Ekonomia
11 min. 45 sek.

Wojna na torach i w sieci, spór o Mercosur i presja klimatyczna Indii

Rosyjska dezinformacja nasila się po dywersji na kolei, spór o umowę Mercosur wchodzi w nową fazę, a Indie wzywają bogate państwa do większych inwestycji w ochronę klimatu. Na rynkach Bitcoin wciąż pod presją.

Publikacja: 19.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna na torach i w sieci: rosyjska dezinformacja uderza ponownie

Po akcie dywersji na polskiej kolei sieć zalały antyukraińskie i prorosyjskie treści powielające fałszywe narracje. Podobny mechanizm obserwowano we wrześniu podczas wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski. Jak wskazuje Michał Duszczyk, walka z dezinformacją jest trudna i długotrwała, a działania resortu cyfryzacji nie przynoszą spektakularnych rezultatów. Nowe unijne regulacje – Akt o usługach cyfrowych, Europejska Tarcza Demokracji i Strategia dla społeczeństwa obywatelskiego – mają zapewnić narzędzia do ograniczenia manipulacji w sieci.

Premier Donald Tusk potwierdził, że za dywersją stało dwóch obywateli Ukrainy działających na zlecenie Kremla, którzy uciekli na Białoruś. Tę część informacji prorosyjskie konta systematycznie pomijają, zniekształcając obraz zdarzeń.

Donald Tusk w miejscu dywersji na kolei
Artur Bartkiewicz: Obywatele Ukrainy dywersantami. Jakich wniosków z tego nie wyciągać

Spór o umowę Mercosur: Hetman zapowiada dalszą walkę

Parlament Europejski odrzucił wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgłoszony przez Krzysztofa Hetmana. Były minister zapowiada jednak dalsze działania. W tle rośnie sprzeciw Francji – Emmanuel Macron oraz francuscy parlamentarzyści chcą zablokować lub przynajmniej spowolnić porozumienie i również skierować je do TSUE. To może na nowo otworzyć konflikt o przyszłość unijnego handlu z Mercosur.

Janusz Wojciechowski
Jacek Czaputowicz: W sprawie Mercosuru Polska powinna iść drogą wytyczoną przez PiS

Indie żądają większych inwestycji klimatycznych od bogatych państw

Na szczycie klimatycznym w Belem minister Bhupender Yadav wezwał kraje rozwinięte do wcześniejszego osiągnięcia neutralności klimatycznej i zwiększenia finansowania projektów zeroemisyjnych do poziomu bilionów dolarów. Podobne postulaty zgłaszają reprezentanci państw globalnego Południa, wskazując, że odpowiedzialność za redukcję emisji powinna spadać na najbogatsze gospodarki.

Bitcoin pod presją: rynki redukują ryzyko

Bitcoin spadł z rocznych szczytów o blisko 30 proc., a Ethereum o ponad 35 proc.. Analitycy wskazują, że wyprzedaż kryptowalut to efekt rosnącej awersji inwestorów do ryzyka – od 10 października eskalacja napięć między Chinami a USA wywołała masową likwidację pozycji i spadki w segmencie aktywów technologicznych. Choć część inwestorów widzi w tym okazję zakupową, zmienność na rynku pozostaje wysoka.

Wyprzedaż bitcoina jest oznaką szerszego niepokoju na rynkach globalnych
Finanse
Wyprzedaż bitcoina jest oznaką szerszego niepokoju na rynkach globalnych

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

