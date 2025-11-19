11 min. 45 sek.
Aktualizacja: 19.11.2025 07:05 Publikacja: 19.11.2025 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Po akcie dywersji na polskiej kolei sieć zalały antyukraińskie i prorosyjskie treści powielające fałszywe narracje. Podobny mechanizm obserwowano we wrześniu podczas wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski. Jak wskazuje Michał Duszczyk, walka z dezinformacją jest trudna i długotrwała, a działania resortu cyfryzacji nie przynoszą spektakularnych rezultatów. Nowe unijne regulacje – Akt o usługach cyfrowych, Europejska Tarcza Demokracji i Strategia dla społeczeństwa obywatelskiego – mają zapewnić narzędzia do ograniczenia manipulacji w sieci.
Premier Donald Tusk potwierdził, że za dywersją stało dwóch obywateli Ukrainy działających na zlecenie Kremla, którzy uciekli na Białoruś. Tę część informacji prorosyjskie konta systematycznie pomijają, zniekształcając obraz zdarzeń.
Dobrze, że premier Donald Tusk nie ukrywał narodowości sprawców dywersji na kolei – prawda jest n...
Parlament Europejski odrzucił wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgłoszony przez Krzysztofa Hetmana. Były minister zapowiada jednak dalsze działania. W tle rośnie sprzeciw Francji – Emmanuel Macron oraz francuscy parlamentarzyści chcą zablokować lub przynajmniej spowolnić porozumienie i również skierować je do TSUE. To może na nowo otworzyć konflikt o przyszłość unijnego handlu z Mercosur.
Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść...
Na szczycie klimatycznym w Belem minister Bhupender Yadav wezwał kraje rozwinięte do wcześniejszego osiągnięcia neutralności klimatycznej i zwiększenia finansowania projektów zeroemisyjnych do poziomu bilionów dolarów. Podobne postulaty zgłaszają reprezentanci państw globalnego Południa, wskazując, że odpowiedzialność za redukcję emisji powinna spadać na najbogatsze gospodarki.
Bitcoin spadł z rocznych szczytów o blisko 30 proc., a Ethereum o ponad 35 proc.. Analitycy wskazują, że wyprzedaż kryptowalut to efekt rosnącej awersji inwestorów do ryzyka – od 10 października eskalacja napięć między Chinami a USA wywołała masową likwidację pozycji i spadki w segmencie aktywów technologicznych. Choć część inwestorów widzi w tym okazję zakupową, zmienność na rynku pozostaje wysoka.
Czytaj więcej
Notowania najpopularniejszej kryptowaluty zeszły poniżej poziomu 90 tys. dol. Jej tegoroczne zwyż...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
