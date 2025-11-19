11 min. 45 sek.

Wojna na torach i w sieci, spór o Mercosur i presja klimatyczna Indii

Rosyjska dezinformacja nasila się po dywersji na kolei, spór o umowę Mercosur wchodzi w nową fazę, a Indie wzywają bogate państwa do większych inwestycji w ochronę klimatu. Na rynkach Bitcoin wciąż pod presją.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna na torach i w sieci: rosyjska dezinformacja uderza ponownie

Po akcie dywersji na polskiej kolei sieć zalały antyukraińskie i prorosyjskie treści powielające fałszywe narracje. Podobny mechanizm obserwowano we wrześniu podczas wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski. Jak wskazuje Michał Duszczyk, walka z dezinformacją jest trudna i długotrwała, a działania resortu cyfryzacji nie przynoszą spektakularnych rezultatów. Nowe unijne regulacje – Akt o usługach cyfrowych, Europejska Tarcza Demokracji i Strategia dla społeczeństwa obywatelskiego – mają zapewnić narzędzia do ograniczenia manipulacji w sieci.

Premier Donald Tusk potwierdził, że za dywersją stało dwóch obywateli Ukrainy działających na zlecenie Kremla, którzy uciekli na Białoruś. Tę część informacji prorosyjskie konta systematycznie pomijają, zniekształcając obraz zdarzeń.

Spór o umowę Mercosur: Hetman zapowiada dalszą walkę

Parlament Europejski odrzucił wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgłoszony przez Krzysztofa Hetmana. Były minister zapowiada jednak dalsze działania. W tle rośnie sprzeciw Francji – Emmanuel Macron oraz francuscy parlamentarzyści chcą zablokować lub przynajmniej spowolnić porozumienie i również skierować je do TSUE. To może na nowo otworzyć konflikt o przyszłość unijnego handlu z Mercosur.