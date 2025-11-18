Aktualizacja: 18.11.2025 20:12 Publikacja: 18.11.2025 18:03
Donald Tusk w miejscu dywersji na kolei
Tory na trasie między Warszawą a Lublinem wysadzili dwaj Ukraińcy. Czy powinniśmy być zaskoczeni? Raczej nie. Ale nie dlatego, że Ukraińcy są bardziej predestynowani do roli sabotażystów i dywersantów – tylko dlatego, że taki jest modus operandi rosyjskich służb.
Wojna hybrydowa to przede wszystkim wojna psychologiczna. Jej celem jest z jednej strony zastraszenie społeczeństw zachodnich, sytych i przyzwyczajonych do spokojnego, wygodnego życia, tak naprawdę nie wyobrażających sobie, w swojej masie, że mogłyby na dzień zamienić latte w eleganckiej kawiarni zamienić na menażkę w okopie. Drony nad europejskimi lotniskami, płonące centra handlowe, czy wysadzony fragment toru kolejowego ma nas przestraszyć: nie prowokujcie nas, bo wojna i strach jest bliżej niż myślicie. Czy jakiś Pokrowsk jest tego wart? Gdzie to w ogóle jest? Taka myśl ma zakiełkować w naszych głowach.
Ale chodzi też o to, żeby naszą agresję skierować w stronę ofiary. Jak to, to my gościmy Ukraińców, a oni wysadzają nasze tory? To dla nich narażamy nasz święty spokój? To nas spotyka za otwarte serca i domy dla uchodźców? I nagle zapominamy, kto tu kogo napadł. Zostaje tylko święte oburzenie. Uogólnione, jak chce tego Kreml.
Tymczasem fakty są takie, że żaden Ukrainiec nie wysadzałby torów w Polsce, gdyby nie miał za plecami oficera GRU. Ukraińcy nie musieliby szukać u nas schronienia, gdyby do ich domu brutalnie nie wtargnęła Rosja. Nie musielibyśmy się bać, gdyby Moskwa znała inny fundament relacji międzynarodowych niż straty. Wróg się nie zmienia, niezależnie od tego jaki paszport ma ten czy inny dywersant. Zresztą na Ukrainie tamtejsze SBU co chwila informuje o zatrzymywaniu rodzimych sabotażystów. Czy to ujmuje bohaterstwa oddających życie za ojczyznę w Donbasie? Nie.
Dobrze, że premier Donald Tusk nie ukrywał obywatelstwa sabotażystów. Gdyby to robił, a prawda w końcu wyszłaby na jaw, doszłyby do tego rozpalane przez rosyjskie farmy trolli teorie spiskowe o tym, czego jeszcze rząd nam nie mówi. Pewnie takie akty dywersji będą się powtarzać. I w przyszłości znów mogą stać za nimi obywatele Ukrainy na pasku rosyjskich służb. Ale wrogiem nadal będą te służby i państwo, które za nimi stoi. I jeśli ich nie powstrzymamy, może okazać się, że Pokrowsk jest bliżej niż nam się wydaje. Jest daleko, dopóki Ukraina się broni.
