Aktualizacja: 29.10.2025 17:47 Publikacja: 29.10.2025 04:30
Janusz Wojciechowski
Foto: Fred MARVAUX, EP
Trwa dyskusja na temat tego, czy rząd Mateusza Morawieckiego był zwolennikiem umowy Unii Europejskiej z Mercosurem, ugrupowaniem zrzeszającym Argentynę, Boliwię, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Przypomina się też moją wypowiedź na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Ernesto Araújo w 2019 r., w której opowiedziałem się za zawarciem tej umowy.
Należy podkreślić, że minister spraw zagranicznych prezentuje stanowisko rządu, a polityka państwa w Unii Europejskiej jest uzgadniana na forum Komitetu do Spraw Europejskich, który działa w ramach Rady Ministrów. Przewodniczący tego komitetu Konrad Szymański wyjaśnił na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej 17 lipca 2019 r., że „Polska zdecydowanie popiera rozwój wielostronnych umów handlowych i oparcie handlu międzynarodowego o zaawansowane porozumienia o wolnym handlu, do których na pewno należy umowa z Mercosurem”.
Czytaj więcej
Komisja Europejska zamierza przyspieszyć tempo prac nad zawarciem umowy z krajami Mercosur. Głoso...
Słusznie, ponieważ w interesie Polski leży wzmacnianie pozycji gospodarczej Unii Europejskiej w świecie i rozszerzanie sfery wolnego handlu, co umożliwia eksport naszych towarów na rynki trzecie. Unia Europejska konkuruje też w ten sposób z innymi geopolitycznymi graczami, takimi jak Chiny.
Rząd PiS oczywiście dostrzegał w umowie Unii Europejskiej z Mercosurem zagrożenia dla polskiego rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i swymi odpowiednikami Charlesem Michelem z Belgii i Leo Varadkarem z Irlandii wyrażał obawy dotyczące wielkości kwot, jakości produktów rolnych z Ameryki Południowej i wpływu rolnictwa na realizację celów klimatycznych przez państwa kontynentu.
Natomiast unijny komisarz ds. rolnictwa i żywności Janusz Wojciechowski wskazywał, że kraje takie jak Polska, które są ważnymi eksporterami żywności, nie mogą popierać protekcjonizmu, ponieważ szlaban działa w obie strony. Polscy producenci żywności otrzymują też wsparcie ze strony Unii Europejskiej, powinni więc zachować konkurencyjność i poradzić sobie na rynku.
Czytaj więcej
Utrata rządów zmieniła opinie polityków PiS na temat Mercosuru. Inne są dziś oceny umowy handlowe...
Następca Wojciechowskiego komisarz Christophe Hansen zapewnia, że wprowadzone w umowie limity importu, mechanizmy kontroli w przypadku spadku cen oraz możliwość zawieszenia warunków umowy skutecznie ochronią lokalne rynki. Zapewnione zostały też wysokie standardy fitosanitarne, które gwarantują, że mięso produkowane z użyciem hormonów nie będzie sprowadzane. Argumenty te przekonały inne państwa członkowskie do wycofania sprzeciwu wobec umowy, ale nie Polskę.
Czytaj więcej
Jedną z największych słabości Unii Europejskiej jest dziś zależność od Chin w sferze tzw. surowcó...
Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść, a wprowadzać ograniczenia tam, gdzie korzystają inni. Nie można jednak zjeść ciastka i mieć ciastka. Nie ma innej drogi niż wytyczona przez PiS i komisarza Janusza Wojciechowskiego. W długofalowym interesie Polski leży popieranie unijnych umów o wolnym handlu, w tym umowy z Mercosurem.
Jacek Czaputowicz
Profesor na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2018-2020 był ministrem spraw zagranicznych
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwa dyskusja na temat tego, czy rząd Mateusza Morawieckiego był zwolennikiem umowy Unii Europejskiej z Mercosurem, ugrupowaniem zrzeszającym Argentynę, Boliwię, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Przypomina się też moją wypowiedź na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Ernesto Araújo w 2019 r., w której opowiedziałem się za zawarciem tej umowy.
Donald Tusk na konwencji zjednoczeniowej KO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej przypominał, że obecna koalicja d...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Ujawniona przez WP afera z działką pod CPK to nie tylko problem wizerunkowy PiS, ale też pytanie o istotę jego r...
Konfederacja przez wiele godzin mogła w poniedziałek tryumfować ogłaszając ostateczną kompromitację POPiS-u, któ...
Coroczna waloryzacja 800 plus, bony mieszkaniowe na 100 tys. zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W ostatni weekend Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przedstawili zupełnie odmienne wizje rozwoju Polski i jej mie...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas