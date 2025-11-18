– Punkt zwrotny nastąpił 10 października, gdy odnowione napięcia handlowe między USA a Chinami wywołały natychmiastową wyprzedaż szerokiej gamy ryzykownych aktywów. W kolejnych dniach doszło do pełnej kaskady likwidacji, która wymazała miliardy dolarów z lewarowanych pozycji. To jest reset płynności, a nie utrata wiary w samo aktywo – wskazuje Alessio Quaglini, CEO firmy oferującej rozwiązania dla aktywów cyfrowych Hex Trust. Jego zdaniem, przecena na rynku kryptowalut może się pogłębić. – Musimy być szczerzy: ta korekta może jeszcze nie być zakończona. Jeśli akcje zaczną się osuwać, możemy z łatwością ponownie przetestować dolne 70 tys. dol., a może nawet chwilowo spaść poniżej – stwierdził Quaglini.

– Głównym winowajcą jest cienka płynność po krachu z 10 października oraz strach przed końcem czteroletniego cyklu cenowego bitcoina. Nawet drobna rutynowa transakcja może wywołać gwałtowne wahania ceny – uważa natomiast Peter Chung, szef działu analiz w firmie Presto Research.

– Awersja na ryzyko rozlała się na rynki kryptowalutowe, gdzie nastroje są wciąż kruche. Ostatnia wyprzedaż raczej odzwierciedla szerszy niepokój dotyczący kwestii makroekonomicznych, niż problemy strukturalne na rynku – twierdzi Thomas Perfumo, ekonomista platformy kryptowalutowej Kraken.

Zmianę nastrojów inwestorów mocno odczuły m.in. fundusze inwestujące w kryptowaluty na rynku spotowym. – ETF-y bitcoina przyciągnęły ponad 100 miliardów dol. wkrótce po zatwierdzeniu, ale zaostrzenie płynności makro znacząco spowolniło napływ środków instytucjonalnych. W rzeczywistości kapitał ten teraz odpływa – zwraca uwagę Tim Sun, analityk firmy HashKey. Jak na razie, od początku listopada odpłynęło z tych funduszy łącznie 2,8 mld dol. netto.

Okazja do zakupów kryptowalut?

Część inwestorów może jednak potraktować obecne spadki na rynku kryptowalut jako okazję do zakupów. Prognozowanie dołka jest bardzo trudne, ale w ostatnich dniach popularność zdobywały opcje zabezpieczające przed spadkiem kursu bitcoina do poziomu 80 tys. dol. Bitcoin ostatnim razem kosztował 80 tys. dol. w kwietniu, czyli w okresie globalnej paniki związanej z podwyżkami amerykańskich ceł.