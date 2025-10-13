Z tego artykułu się dowiesz: Jak wygląda sytuacja na globalnych rynkach po piątkowej panice?

Jakie sygnały wysyła prezydent USA Donald Trump w kontekście napięć z Chinami?

Jak eksperci postrzegają możliwość wypracowania porozumienia między USA a Chinami?

Większość europejskich indeksów giełdowych zaczęła poniedziałkową sesję od lekkich wzrostów. Tymczasem giełdy azjatyckie kończyły handel umiarkowanymi spadkami. Ostrzejszej przeceny doznał w poniedziałek tylko Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu. Spadł on o ponad 2 proc. Oznaki uspokojenia nastrojów były też widoczne na rynku kryptowalutowym. Bitcoin zyskiwał w poniedziałek rano ponad 1 proc., a jego kurs wrócił w okolice 115 tys. dol.

Na nastroje inwestorów pozytywnie wpłynęły wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, wygłoszone w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trump, rozmawiając z dziennikarzami w drodze na szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk, stwierdził, że z Chinami „wszystko będzie dobrze”. „Wielce szanowany prezydent Xi właśnie miał gorszy moment. Nie chce kryzysu dla swojego kraju, ja też nie. USA chcą pomóc Chinom, a nie je skrzywdzić!!! ”– napisał natomiast prezydent USA w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Inwestorzy zinterpretowali to jako zapowiedź tego, że spotkanie między Trumpem a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem (zaplanowane na koniec października w Korei Płd.) jednak dojdzie do skutku, a obie strony mogą się porozumieć w sprawie ceł i metali ziem rzadkich.

W piątek wieczorem Trump sprowokował panikę na rynkach akcji oraz kryptowalut, zapowiadając, że z dniem 1 listopada podwyższy cła na chińskie produkty o 100 pkt. proc.. Owa podwyżka ceł miałaby być odwetem za to, że Chiny wprowadziły nowe ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich. Władze Chin zapowiedziały bliżej niesprecyzowany odwet na możliwą podwyżkę amerykańskich ceł. Nowojorski indeks Dow Jones Industrial stracił podczas piątkowej sesji 1,9 proc., S&P 500 spadł o 2,7 proc., a Nasdaq Composite tąpnął o 3,6 proc. Doszło wówczas też do bardzo ostrej wyprzedaży na rynku kryptowalutowym.