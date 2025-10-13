Aktualizacja: 13.10.2025 11:07 Publikacja: 13.10.2025 10:23
Większość europejskich indeksów giełdowych zaczęła poniedziałkową sesję od lekkich wzrostów. Tymczasem giełdy azjatyckie kończyły handel umiarkowanymi spadkami. Ostrzejszej przeceny doznał w poniedziałek tylko Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu. Spadł on o ponad 2 proc. Oznaki uspokojenia nastrojów były też widoczne na rynku kryptowalutowym. Bitcoin zyskiwał w poniedziałek rano ponad 1 proc., a jego kurs wrócił w okolice 115 tys. dol.
Na nastroje inwestorów pozytywnie wpłynęły wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, wygłoszone w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trump, rozmawiając z dziennikarzami w drodze na szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk, stwierdził, że z Chinami „wszystko będzie dobrze”. „Wielce szanowany prezydent Xi właśnie miał gorszy moment. Nie chce kryzysu dla swojego kraju, ja też nie. USA chcą pomóc Chinom, a nie je skrzywdzić!!! ”– napisał natomiast prezydent USA w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Inwestorzy zinterpretowali to jako zapowiedź tego, że spotkanie między Trumpem a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem (zaplanowane na koniec października w Korei Płd.) jednak dojdzie do skutku, a obie strony mogą się porozumieć w sprawie ceł i metali ziem rzadkich.
W piątek wieczorem Trump sprowokował panikę na rynkach akcji oraz kryptowalut, zapowiadając, że z dniem 1 listopada podwyższy cła na chińskie produkty o 100 pkt. proc.. Owa podwyżka ceł miałaby być odwetem za to, że Chiny wprowadziły nowe ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich. Władze Chin zapowiedziały bliżej niesprecyzowany odwet na możliwą podwyżkę amerykańskich ceł. Nowojorski indeks Dow Jones Industrial stracił podczas piątkowej sesji 1,9 proc., S&P 500 spadł o 2,7 proc., a Nasdaq Composite tąpnął o 3,6 proc. Doszło wówczas też do bardzo ostrej wyprzedaży na rynku kryptowalutowym.
Główny ekonomista Goldman Sachs, Jan Hatzius, oczekuje, że obie strony ostatecznie zgodzą się na przedłużenie obecnej pauzy taryfowej po zbliżającym się terminie 10 listopada, „ale z ograniczonymi ustępstwami z obu stron”. – Jednak ostatnie ruchy polityczne sugerują szerszy zakres możliwych wyników niż miało to miejsce przed wcześniejszymi rozmowami USA–Chiny, z możliwością większych ustępstw, ale także ryzykiem wprowadzenia znaczących nowych ograniczeń eksportowych i wyższych ceł, przynajmniej tymczasowo – dodaje Hatzius.
– Akcje technologiczne znalazły się w centrum wyprzedaży, ponieważ inwestorzy obawiają się, że ta sytuacja między USA a Chinami może poważnie zaszkodzić tezie o rewolucji AI i sprowadzić nas z powrotem do mrocznych dni kwietnia. Uważamy, że groźby będą znacznie gorsze niż ich realizacja, a Trump i Xi powinni spotkać się w ciągu najbliższych kilku tygodni, aby omówić niektóre z tych kwestii i najprawdopodobniej groźba taryf z 1 listopada ostatecznie zostanie usunięta – wskazuje natomiast Dan Ives, globalny szef badań technologicznych w firmie Wedbush Securities.
– Wpis prezydenta USA nie sugeruje, że znalazło się rozwiązanie dla najnowszego sporu handlowego między Chinami a USA, a zamiast tego Trump zdaje się twierdzić, że rynki finansowe przesadnie zareagowały na jego groźbę wprowadzenia 100 proc. ceł. Zatem nawet jeśli dziś dojdzie do ożywienia na giełdzie, inwestorzy mogą pozostać niespokojni w tym tygodniu i kontynuować wyprzedaż, jeśli sytuacja się pogorszy. Transakcja TACO, czyli „Trump Always Chickens Out” (Trump zawsze się wycofuje), napędziła rajd wzrostowy w kwietniu, więc jeśli wygląda na to, że tym razem będzie podobnie, rynki mogą stosunkowo szybko zaabsorbować groźby taryfowe Trumpa, a zmienność może zmaleć na początku tego tygodnia – ocenia Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.
– Jeśli żadna ze stron nie ustąpi, gospodarki USA i Chin doprowadzą światową gospodarkę do głębokiej recesji, jeśli nie depresji – ostrzega Ed Yardeni, szef firmy badawczej Yardeni Research.
