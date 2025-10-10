Sezon raportów wynikowych za trzeci kwartał zostanie co prawda oficjalnie zainaugurowany na Wall Street dopiero 14 października (wówczas raporty opublikują m.in. Citigroup, Goldman Sachs i JPMorgan Chase), ale swoje sprawozdania przedstawiło już 21 spółek z indeksu S&P 500. Oczekiwania inwestorów względem sezonu wyników są raczej pozytywne. Spodziewają się oni średniej zwyżki zysku na akcję spółek z indeksu S&P 500 wynoszącej 8 proc. rok do roku. Byłby to dziewiąty kwartał wzrostowy z rzędu. Co prawda wzrost za drugi kwartał był wyższy (wyniósł 12 proc.), ale w ciągu ostatnich trzech miesięcy analitycy podwyższyli prognozy zysku na akcję firm z tego indeksu o 0,1 pkt. proc. Po raz pierwszy od końcówki 2021 r. podnosili więc swoje projekcje w trakcie danego kwartału. Zwykle je oni obniżają, a przez ostatnie pięć lat obcinali je średnio o 1,4 pkt. proc.

Liderzy wzrostów na Wall Street

„Na poziomie sektorowym, sześć z jedenastu sektorów odnotowało wzrost prognoz zysku na akcję dla trzeciego kwartału 2025 r. w okresie od 30 czerwca do 30 września, na czele z sektorami energetycznym (+4,2 proc.) i technologicznym (+3,6 proc.). Z kolei pięć sektorów zanotowało spadek szacunkowej wartości zysku na akcję dla trzeciego kwartału 2025 r. w tym okresie, na czele z sektorem opieki zdrowotnej (–7,3 proc.)” – napisali analitycy firmy badawczej FactSet.

Z danych FactSet wynika, że analitycy spodziewają się wzrostu zysku na akcję spółek z sektora IT aż o 20,9 proc. rok do roku. Na drugim miejscu pod względem poprawy wyników mają się znaleźć spółki użyteczności publicznej, ze wzrostem wynoszącym 17,9 proc., a na trzecim spółki surowcowe (+13,9 proc.). Kolejne pozycje mogą zająć firmy: finansowe (+11,5 proc.), przemysłowe (9,7 proc.) i telekomunikacyjne (+3,2 proc.). Spółki z trzech sektorów mogły natomiast doświadczyć w trzecim kwartale spadku zysku na akcję: z sektora artykułów konsumenckich (spadek o 1,8 proc.), artykułów pierwszej potrzeby (–3,1 proc.) i z branży energetycznej (–4 proc.).