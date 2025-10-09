Rzeczpospolita
Ekonomia
Czy rynki wschodzące urosną w IV kwartale?

Indeksy giełdowe z rynków wschodzących mają za sobą bardzo dobre pierwsze dziewięć miesięcy roku. Wiele wskazuje, że również jego końcówka może być dla nich zwyżkowa.

Publikacja: 09.10.2025 04:46

Foto: PAP/EPA

Hubert Kozieł

Indeks rynków wschodzących MSCI Emerging Markets wzrósł od początku roku o 28 proc., co było jego największą zwyżką w takim okresie od 2009 r. W pierwszej dziesiątce indeksów, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu od początku stycznia są tylko indeksy z rynków wschodzących i granicznych. Najmocniej zyskał w tym okresie GSE Composite, czyli główny indeks giełdy w Ghanie, który urósł aż o 72 proc. Spośród indeksów dużych rynków wschodzących najlepszy był koreański KOSPI ze wzrostem wynoszącym prawie 48 proc. Czwarte miejsce na liście najmocniej rosnących w tym roku indeksów świata zajął natomiast słoweński Sbitop ze zwyżką o prawie 46 proc. Polski WIG 20 uplasował się natomiast na ostatniej pozycji ze zwyżką wynoszącą 31 proc. Bardzo niewiele indeksów straciło w tym okresie. Inwestorzy, którzy odpowiednio wcześnie postawili na rynki wschodzące powinni więc być zadowoleni. Czy jednak też będą się oni cieszyli po czwartym kwartale?

Foto: GG Parkiet

Słaby dolar wspiera

Z sondażu przeprowadzonego przez HSBC wynika, że zarządzający funduszami są najbardziej pozytywnie nastawieni wobec rynków wschodzących od początku 2021 r. W badaniu tego banku przeprowadzonym wśród 100 inwestorów zarządzających łącznie 423 miliardami dol. aktywów z rynków wschodzących, odsetek respondentów z optymistycznym nastawieniem wzrósł do 62 proc. z 44 proc. odnotowanych w czerwcu. Liczba osób z pesymistycznym spojrzeniem spadła o połowę, do zaledwie 7 proc. Przesunięcie kapitału z USA oraz przyspieszenie wzrostu w Chinach zostały wskazane jako czynniki, które mogą przynieść pozytywne niespodzianki na rynkach wschodzących.

Stratedzy Goldman Sachs twierdzą natomiast, że rynki wschodzące „kwitną”, a mocno przyczyniło się do tego to, że wzrost gospodarczy w tym roku przekroczył oczekiwania. Wiele krajów osiągnęło stosunkowo wysokie tempo wzrostu PKB, pomimo wojen handlowych rozpętanych przez USA. 

Analitycy z wielu instytucji wskazują, że aktywom z rynków wschodzących może w nadchodzących miesiącach sprzyjać wiele pozytywnych czynników. Obniżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną tworzą przestrzeń dla banków centralnych w krajach rozwijających się do łagodzenia polityki, podczas gdy słabszy dolar zachęca do przesunięcia kapitału z aktywów amerykańskich. Słabszy dolar zwykle był uważany za czynnik sprzyjający rynkom wschodzącym. Zazwyczaj łagodzi on warunki finansowe w krajach rozwijających się, obniżając koszty obsługi długów denominowanych w amerykańskiej walucie.  Bardzo pozytywnie na nastroje inwestorów wobec rynków wschodzących wpływają również solidne zwyżki cen akcji chińskich. Inwestorzy przestali się już obawiać spowolnienia w Chinach. 

–  Perspektywy na resztę roku są pozytywne dla akcji ze względu na poprawiającą się prognozę wzrostu i stymulację w Chinach, a także dla długu lokalnego, ponieważ banki centralne rynków wschodzących kontynuują obniżki stóp z wciąż wysokich realnych i nominalnych poziomów. Powinny być solidne napływy do aktywów rynków wschodzących, wspierające waluty– twierdzi Jon Harrison, dyrektor zarządzający ds. strategii makro rynków wschodzących w GlobalData TS Lombard. 

Widać również spory apetyt inwestorów na dług z rynków wschodzących.  Indeks JPMorgan dla obligacji rządowych emitowanych przez kraje rozwijające się w ich własnych walutach zyskał od początku roku już 16 proc. 

– Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rosnącego popytu na dług rynków wschodzących.  Oczywiście mogą występować krótkie okresy zmienności i globalne nastawienie na unikanie ryzyka, ale oczekuję, że odporność będzie się utrzymywać – wskazuje Shamaila Khan, szefowa zespołu ds. globalnych rynków wschodzących i regionu Azji i Pacyfiku w zakresie dochodów stałych w UBS Asset Management. 

Wyceny nadal niskie

Akcjom z rynków wschodzących pomaga również to, że są one nadal tanie w porównaniu z akcjami amerykańskimi. Papiery w indeksie MSCI są wyceniane na około 14-krotność prognozowanych zysków na przyszły rok, w porównaniu z około 23-krotnością dla indeksu S&P 500. – To, co napędzało wyniki rynków wschodzących w tym roku, to przewartościowanie. Istnieje duża luka w wycenie między USA a resztą świata. Ta luka jest nadal znaczna, ponieważ akcje amerykańskie od dawna są bardzo drogie – uważa Vivian Lin Thurston, zarządzająca w firmie William Blair.

Tymczasem niektórym rynkom wschodzącym zaczął już sprzyjać jeden z czynników, który napędza hossę w USA: boom na sztuczną inteligencję. Zyskują na nim szczególnie mocno akcje spółek z Chin kontynentalnych, Tajwanu i Korei Płd.  Koreański indeks KOSPI i tajwański Taiex ustanawiały ostatnio rekord za rekordem, ponieważ inwestorzy chętnie kupowali akcje producentów chipów, sprzętu energetycznego i innych towarów niezbędnych dla centrów danych AI. Wartość rynkowa tajwańskiego koncernu TSMC, będącego największym producentem chipów na świecie, wzrosła tak bardzo, że akcje tej firmy stanowią obecnie około 11 proc. wagi indeksu MSCI.

Poważnym czynnikiem ryzyka dla rynków wschodzących może więc być ewentualne zachwianie wiary inwestorów w technologię sztucznej inteligencji. O tym, że możemy mieć na rynku już do czynienia z „bańką sztucznej inteligencji” mówili niedawno m.in. Sam Altman, prezes spółki OpenAI oraz Jeff Bezos, założyciel koncernu Amazon. Ewentualne pęknięcie takiej bańki doprowadziłoby jednak nie tylko do przeceny na rynkach wschodzących. Wyprzedaż objęłaby również rynki rozwinięte, w tym oczywiście amerykański rynek akcji. 

Źródło: parkiet.com

Rynki Technologie Sztuczna Inteligencja Kontrola Giełdy zagraniczne

