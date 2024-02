Rozpędzone fundusze akcji amerykańskich. Polskie przysnęły

Jeśli chodzi o papiery udziałowe, warto odnotować wzrost funduszy akcji polskich. W lutym będą one odpowiadać za 21,2 proc. portfela funduszy „Parkietu”, tj. o 1,7 pkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. O 2,5 pkt proc. mniej jest za to funduszy akcji rynków wschodzących.

Zdaniem Jędrzeja Janiaka, analityka F-Trust, po styczniu widać, że liderami wzrostów pozostają spółki technologiczne i biotechnologiczne. Oba te sektory są mocno wrażliwe na poziom oczekiwanych stóp procentowych. Dodatkowo publikowane wyniki dodają wiatru w żagle liderom rewolucji sztucznej inteligencji. Po drugiej stronie są akcje z Ameryki Łacińskiej i małe spółki amerykańskie. Tu kluczowym dla wyniku jest moment wejścia, bo na przestrzeni miesiąca można było znaleźć dogodne do tego poziomy. – W tym miesiącu nie dokonujemy zmian. Liczymy się z możliwą korektą, która sezonowo przypada na przełom lutego i marca. Utrzymujemy zatem 30 proc. portfela w funduszach dłużnych uniwersalnych oraz obligacji korporacyjnych, by w stosownym momencie dokonać zmian i doważyć perspektywiczne naszym zdaniem sektory i regiony. Podtrzymujemy prezentowaną w ubiegłym miesiącu strategię „buy the dip”, gdyż w dalszym ciągu widzimy szansę na istotne ożywienie gospodarcze, które może być dodatkowo wspierane obniżkami stóp procentowych. Generalnie takie otoczenie było historycznie bardzo wspierające dla rynków akcji, o ile obniżki stóp miały charakter dostosowawczy do spadającej inflacji, a nie charakter ratunkowy – mówi Jędrzej Janiak.